Tra l’All Games San Salvo e l’Es Chieti Calcio a cinque la sfida si è conclusa a favore dei casalinghi, vittoriosi 4-2 grazie alla doppietta finale di Francesco Di Bello. Dopo la partenza di Silvio Colombaro - in prestito alla Civitella, squadra che milita nello stesso girone dei sansalvesi- l’All Games San Salvo torna a vincere in casa, dopo l’ultimo pareggio tra le mura amiche contro il Tollo e le due sconfitte esterne.

La partita. Primo tempo caratterizzato da tre realizzazioni. La prima arriva dopo soli quattro minuti grazie a Di Ghionno. Al ventunesimo Chieti risponde con Silvestri e pareggio ripristinato. Dopo dieci minuti Lanza trova la rete che manda le due squadre negli spogliatoi con i padroni di casa avanti 2 a 1. Nel secondo tempo la prima azione da goal arriva al primo minuto con il tiro di Peca per gli arancio e il salvataggio di Della Penna. Dopo quattro minuti Di Bello tenta il pallonetto su Trusnach, ma il pallone termina alto sopra la traversa. All’ottavo minuto del secondo tempo Della Penna salva i suoi in due occasioni consecutive sui tiri degli ospiti. Al 47esimo una buona giocata del chietino Il Grande che si gira bene ma calcia male ed il tentativo per il pareggio non va a buon fine. È al 51esimo che arriva il pareggio. Da calcio d’angolo capitan Di Muzio tira a botta sicura sui piedi di portier Della Penna e la palla finisce in porta. 2-2 a nove minuti dalla fine. Quando lo spettro del pareggio sembra scendere sulle spalle dei sansalvesi, Di Bello decide di chiudere la partita, realizzando la doppietta e regalando la vittoria alla sua squadra. Al 54’esimo il numero sette biancoblu con un colpo di testa anticipa il portiere avversario e prima che la palla entri, nel palazzetto di via Verdi già si esulta. Ma non tocca aspettare tanto perché il pubblico presente torni a gioire e ancora una volta grazie alla rete di Di Bello che servito da un assist con i fiocchi di Di Paolo, trova il tocco vincente per mettere la parola fine sulla partita. Vince l’All Games 4 a 2 e si porta a quota vent’uno punti in classifica, ottava ad un punto dall’Avezzano.

Formazioni

All Games San Salvo Calcio a 5: Della Penna, Perazzoli, Tumini, Di Ghionno, Orticelli, Di Paolo, DI Bello, Di Nardo, Lanza, D’Alonzo, De Cinque, Macchia. Mister: Alfredo Lanza

ES Chieti Calcio a 5: Trusnach, Peca, Silvestri, Ivor, Medoro, D’Amico, Desiderio, De Leonardis, Giannini, Il Grande, Di Muzio, Merra. Mister: Della Valle Filippo