Sotto di due gol il Vasto Marina riesce a pareggiare in casa contro il Martinsicuro. Bella prova di carattere dei ragazzi del nuovo allenatore Roberto Battista che conquistano un punto importante in ottica salvezza. In gol per i vastesi Cesario e il nuovo acquisto Torres su calcio di rigore.

La partita. All'Aragona si affrontano Vasto Marina e Martinsicuro. Nei padroni di casa, rivoluzionati dal mercato, debutta in panchina il nuovo allenatore Roberto Battista, il quinto ad andare in panchina in questa stagione dopo Luigi Baiocco, Massimo Baiocco, Pazienza e Rapino. Ai locali servono punti salvezza ma gli ospiti, allenati da Vagnoni, ritroveranno il bomber Rosa, che rientra dopo la squalifica, capocannoniere dell'Eccellenza con 12 gol. Assente tra i vastesi lo squalificato D'Alessandro.

Con pochi uomini a disposizione, tra i quali tanti giovani, il nuovo tecnico si affida ad un 4-4-2 con Napolitano e Di Biase centrali con Lupo e Nocciolino terzini. Marinelli e Di Santo in mezzo al campo, Galiè e Berardi ai lati con Torres Cesario, nuovo capitano, in avanti.

Al 5’ uno spiovente di Marinelli su punizione dal vertice dell’area arriva dalle parti di Cesario che di testa manda fuori. Al 9’ Martinsicuro in vantaggio con Rosa che insacca servito dalla sinistra. Al 20’ il Vasto Marina prova a reagire, ma la conclusione di Torres viene respinta dal portiere ospite. Al 28’ ancora Torres, ma la sua rovesciata è innocua, Cinquegrana para senza problemi. Al 30’ risponde il Martinsicuro con un colpo di testa ravvicinato del solito Rosa, quattro minuti dopo sponda di testa di Cesario per Galiè che davanti al portiere ospite spara sopra la traversa. Nel finale occasione per Torres che manda a lato con un tiro da fuori area. Nonostante lo svantaggio buon primo tempo del Vasto Marina.

Inizia la ripresa e il Martinsicuro è subito in avanti, al 47’ Carboni da posizione ravvicinata manda sull’esterno della rete, passa un minuto e Piunti raddoppia con un tocco sotto che scavalca Cialdini. Al 56’ i vastesi hanno la palla buona per accorciare, Di Biase calcia da due passi sugli sviluppi di un corner, Cinquegrana compie il miracolo e salva la porta dei suoi. Un minuto dopo Rosa serve Travaglini che a tu per tu con Cialdini calcia a botta sicura, il portiere di casa è bravo a chiudere lo specchio.

Al 59’ la punizione dal limite di Torres viene deviata dall’estremo difensore avversario in angolo, al 62’ ancora Travaglini, ma il suo tentativo è impreciso. Al 64’ i padroni di casa accorciano le distanza, Torres serve Cesario che avanza verso la porta e tira, la palla sbatte sul secondo palo e si insacca. Al 76’ sponda di Rosa in area per Nepa che tira di prima, Cialdini si distende e mette in angolo. All’86’ c'è un fallo in area di De Cesaris su Cesario, per l’arbitro è rigore, batte Torres che pareggia. Nel prossimo turno Vasto Marina a Montorio, per la prima gara del girone di ritorno, con qualche novità di mercato.

Tabellino

Vasto Marina-Martinsicuro 2-2 (0-1)

Reti: 9’ Rosa (Martinsicuro), 48’ Piunti (Martinsicuro), 64’ Cesario (Vasto Marina), 87’ Torres rigore (Vasto Marina)

Vasto Marina: Cialdini, Lupo, Nocciolino, Di Santo (55’ Monachetti), Di Biase, Napolitano, Berardi (89’ Labrozzi), Marinelli (84’ Ciccotosto), Torres, Cesario, Galiè. A disposizione Canosa, Santoro, Di Battista, D’Ottavio. Allenatore Roberto Battista

Martinsicuro: Cinquegrana, De Cesaris, Piunti, Tedeschi, Di Natale, Di Paolo, Travaglini (68’ Fini), Carboni, Rosa, Nepa, Pietropaolo (72’ Veccia). A disposizione Perozzi, Ricci, Porfidi, Valentini, Emilii. Allenatore Roberto Vagnoni

Arbitro: Davide Ranalli (Pescara), assistenti: Massimo Frati (Pescara), Fabio Pantalone (Pescara)

Ammoniti: Napolitano (Vasto Marina), Marinelli (Vasto Marina), De Cesaris (Martinsicuro)

I risultati della 17° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Alba Adriatica-Miglianico 1-1

Avezzano-Vastese 3-2

Borrello-Francavilla (Non disputata per il ritiro del Borrello dal campionato)

Cupello-Acqua&Sapone 2-0

Montorio-Capistrello 1-0

Pineto-Paterno 0-2

Renato Curi Angolana-Sulmona 1-0

Torrese-San Salvo 2-1

La classifica

Paterno 36

Francavilla 33

Avezzano 31

Renato Curi Angolana 28

Torrese 27

Pineto 27

San Salvo 26

Martinsicuro 25

Capistrello 24

Cupello 20

Vastese 20

Montorio 19

Miglianico 17

Alba Adriatica 16

Acqua&Sapone 14

Vasto Marina 13

Sulmona 3

(La classifica tiene conto dei punti che verranno tolti alle squadre che hanno vinto e pareggiato contro il Borrello. In attesa del comunicato ufficiale della Figc Abruzzo)

Il prossimo turno, domenica 21 dicembre, ore 14.30

Alba Adriatica-Sulmona

Avezzano-Acqua&Sapone

Cupello-Capistrello

Montorio-Vasto Marina

Pineto-Miglianico

Renato Curi Angolana-Martinsicuro

Torrese-Paterno

Vastese-Francavilla

Riposa: San Salvo