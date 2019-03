Una donna di Gissi di 51 anni è finita questa mattina con la propria auto in un dirupo situato nella zona di Monteodorisio. Si stava recando al lavoro a Vasto quando ha perso il controllo della sua vettura ed è finita in un burrone. A far scattare l'allarme i colleghi di lavoro, che non avendola vista arrivare a Vasto, avrebbero cercato di contattarla, ma nella zona dove era finita con l'auto c'era poca copertura della rete cellulare. Sono partite così le ricerche, con carabinieri e polizia che hanno battuto il lungo tratto di strada che la donna aveva presumibilmente percorso.

La donna, raggiunta telefonicamente dalla centrale dei carabinieri ma non era riuscita a dare indicazioni sulla sua posizione. L'operatore le ha consigliato di suonare il clacson, per aiutare le pattuglie a trovarla. Così è stato e così un carabiniere e un poliziotto sono scesi nel dirupo, le hanno tagliato la cintura di sicurezza e l'hanno tranquillizzata in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco che l'hanno tirata fuori dalla vettura. Un'ambulanza del 118 ha prestato le prime cure sul posto e trasferito poi la 51enne al San Pio da Pietrelcina di Vasto dove è stata sottoposta ad accertamenti.