Due rigori sbagliati, una traversa e mille rimpianti. Così si riassume la partita dell’Audax Palmoli contro il Real Marsico. Una partita iniziata con mezz’ora di ritardo per i problemi avuti dalle lucane durante il viaggio e che alla fine si chiude con la divisione della posta in palio. Per l’Audax Palmoli tanti rimpianti in una giornata che poteva segnare il ritorno delle Panthers alla vittoria e che invece si rivela una giornata amara.

La cronaca. Al pronti-via è Colasuonno ad approfittare di una disattenzione dell’Audax riuscendo a calciare, però a lato. Dopo 5 minuti di gioco le padrone di casa passano in vantaggio con Cravero, abile a saltare un’avversaria sulla sinistra e a scagliare un preciso diagonale che trafigge il portiere del Real Marsico. Passa appena un minuto e le Panthers raddoppiano. Di Ninni lancia per Marino, anticipata dal portiere avversario. La palla finisce sui piedi di Bolognese che con un pallonetto mette in rete. Al 6’ le Panthers conducono già 2-0. Sembra il preludio ad una goleada, ma la squadra di mister Di Santo, pur creando molto, non riesce a finalizzare. Al 18’ poi, un regalo della retroguardia gialloblu permette al Real Marsico di accorciare. I difensori si dimenticano di Giannasio che si avventa sulla palla e supera con un pallonetto Altieri in uscita. Dopo un tiro di Pasciullo, smorzato dallla difesa, è Colasuonno a provarci su calcio di punizione. Al 35’ la squadra ospite trova il pareggio con Colasuonno, la più pericolosa delle sue. La numero 10 del Real sorprende Altieri con un bel pallonetto e pareggia il conto dei gol. Cinque minuti dopo l’Audax ha l’occasione di riportarsi in vantaggio. L’arbitro concede il calcio di rigore dopo l’atterramento di Bolognese in area. Sul dischetto va Di Ninni che colpisce la traversa e poi sulla ribattuta è in posizione di fuorigioco.

Al rientro in campo l’Audax prova ad accelerare i tempi in cerca del vantaggio. Bolognese dopo una percussione sulla destra tira verso la porta avversaria, Lavopa non trattiene ma poi Cravero spara alto. Al 3’ minuto la numero 11 palmolese viene fermata mentre è lanciata a rete per un fuorigioco dubbio. Le due squadre giocano a viso aperto, al 14’Colasuonno viene rimontata da Pelliccia mentre sta per calciare a rete. Due minuto dopo Di Ninni si fa perdonare l’errore dal dischetto del primo tempo. L’attaccante dell’Audax recupera una palla quasi persa sulla sinistra e, molto defilata, riesce a superare il portiere avversario per il 3-2. Ma il Real Marsico ci mette appena due minuti a trovare il nuovo pareggio. Sull’out di destra Savelli e Cravero protestano per una rimessa assegnata alle avversarie. Nel frattempo il Real Marsico batte, la palla arriva a Minella che calcia uno spiovente verso la porta del Palmoli. Altieri, come accaduto nel primo tempo, si fa sorprendere e la palla finisce in rete per il 3 pari. Le Panthers hanno una buona occasione su calcio di punizione dal limite. E’ Pasciullo ad incaricarsi della battuta ma il suo tiro velenoso si infrange sulla traversa. Occasioni da una parte e dall’altra con le squadre ormai che giocano senza schemi. Al 36’ Bolognese calcia verso la porta avversaria dalla destra ma la palla finisce a lato. Un minuto dopo è Giannasio, lanciata in contropiede, a costringere Altieri all’uscita con la palla che lentamente finisce fuori. Altro momento chiave del match al 39’ della ripresa. Cravero a tu per tu col portiere avversario si fa parare la conclusione, poi però subisce fallo e l’arbitro assegna un altro rigore, espellendo anche il difensore del Real Marsico. Questa volta sul dischetto va Pasciullo che però spedisce alla sinistra di Lavopa. Le padrone di casa provano ancora l’arrembaggio, ma alla fine il risultato non cambia. Nel finale c’è anche l’infortunio di Lavopa, che è costretta ad uscire in barella per essere portata all'ospedale di Vasto. Al suo posto entra Abbate e in porta va Colasuonno. Finisce 3 a 3 tra mille rimpianti per la squadra del presidente Nero.

Audax Palmoli-Real Marsico 3-3

Audax Palmoli: Altieri, Pelliccia, Savelli, Angelone, Montelli, Pasciullo, Di Ninni, D’Angelo, Bolognese, Marino, Cravero. Panchina: Berardini, Cicala, Ricci, Mancini, Ossowska, Ferrelli, Pastò. Allenatore: Di Santo

Real Marsico Lavopa, Besh, Caruso, Manca, Stoppelli, Petruzzi, Della Rocca, Minella, Cappa, Colasuonno, Giannasio. Panchina: Abbate

Arbitro: Monaldi (Macerata) – Cotellessa e D’Orazio (Lanciano)