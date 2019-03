Questa sera, domenica 14 dicembre, alle ore 18,00, presso la Sala della Pinacoteca di Palazzo d’Avalos, avverrà l'ormai consueta quanto attesa presentazione de Lu lunarie de lu Uaste - l’Almanacco dei Vastesi 2015. Ad illustrare i contenuti della nuova edizione del volume, ormai diventato vero e proprio cult per i vastesi in patria ed all'estero, saranno gli autori, Giuseppe Tagliente, Paolo Calvano e Fernando D’Annunzio insieme alla prof.ssa Lia Giancristofaro, docente di antropologia culturale presso l'Universita G. d' Annunzio e direttrice della Rivista Abruzzese. Moderatore sarà il giornalista Orazio Di Stefano, mentre il giovane chitarrista Davide Di Ienno allieterà la serata con stacchi musicali tratti dal suo repertorio. Un appuntamento da non mancare dunque consigliato a chi ama la storia, le tradizioni, il dialetto, gli avvenimenti, le curiosità, i personaggi di ieri e di oggi della Vastesità. L'ingresso e' gratuito e la partecipazione è aperta a tutti. Il Lunario, 200 pagine con oltre 300 foto, sarà in vendita in tutte le librerie a partire da domenica al prezzo di 13 euro.

riceviamo e pubblichiamo