Giancarlo Spadaccini, presidente della BCC Vasto Basket, è stato eletto nel consiglio direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro. Oggi, a Bologna, si è svolta l'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche della lega che riunisce i campionati dalla Lega 2 alla serie C. Alla presidenza è stato eletto Pietro Basciano, della Pallacanestro Trapani, che ha battuto il concorrente Marco Tajana.

Nel consiglio direttivo ci sono per la Gold, Pierfrancesco Betti (Basket Ferentino), Marco Martelli (Junior Casale Monferrato) ed Altero Lardinelli (Aurora Jesi; per la Silver, Giorgio Bottaro (Basket Ravenna), Giusva Branca (Viola Reggio Calabria) e Gino Guastaferro (Scafati Basket). Per la serie B Giampiero Cardelli (Monsumanno), Giancalo Salvi (Cento) e Giancarlo Spadaccini (BCC Vasto Basket), per la serie C Aldo Consolazio (Benevento Basket), Francesco Maiorana (Spilimbergo) e Fabio Manca (Don Bosco Crocetta Torino).

Per Spadaccini è un prestigioso riconoscimento che lo porterà a rappresentare le istanze del basket di serie B, e in particolare del centro-sud Italia, in seno al consiglio federale. Un incarico importante alla luce delle novità che ogni anno riguardano la Lega Pallacanestro specialmente a livello di riforme dei campionati, trattamento dei giocatori, cura dei vivai ed altre tematiche per far crescere il movimento cestistico in Italia.