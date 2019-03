Finisce in pareggio senza reti la sfida tra Incoronata e Monteodorisio, valevo per la 13esima giornata di andata del campionato di Prima Categoria. Nell'altro anticipo di giornata lo Sporting San Salvo batte 2-1 la Casolana con le reti di Marsiglio e Costantini.

La partita. I vastesi padroni di casa sono al penultimo posto e cercano punti salvezza, gli ospiti, rinnovati dal mercato con gli arrivi di Ventrella, Pollutri, Butacu, Madonna e Ferrazzo, vogliono rilanciarsi in classifica per provare ad ambire a qualcosa di più dell'attuale posizione di metà classifica. Il caso ha voluto che il debutto con la nuova squadra per Madonna e Ferrazzo avvenisse proprio al San Tommaso di Vasto Marina, dove sono stati protagonisti di tante vittorie con il Real Tigre.

All'8' prima conclusione della gara, un diagonale di Pollutri finisce a lato, al 30' Incoronata in avanti con Mattia Verrone che in contropiede arriva davanti a Cianci, Monteferrante interviene e libera. Nella ripresa il primo sussulto è al 47' quando Smiles, schierato con un inusuale numero 5 per un attaccante, dalla sinistra mette in mezzo per Mastrangioli che non ci arriva.

Al 53' l'occasione più clamorosa dell'incontro, Madonna viene servito in area dalla sinistra e solo a tu per tu con il portiere avversario spara sopra la traversa. Al 79' ancora una palla servita al centro di Smiles, Ciccotosto spizza di testa, Cianci blocca. Nel finale Mucci inserisce Priolo per Ciccotosto ma il risultato non cambia.

L'Incoronata, al 7° pareggio e ancora imbattuta in casa, dimostra carattere e lascia intravedere segnali di ripresa per il prosieguo del campionato, i biancoverdi di Ascatigno, nonostante il validissimo potenziale offensivo, non riescono a concretizzare. Nel prossimo turno i vastesi andranno a fare visita allo Sporting San Salvo mentre per il Monteodorisio ancora una trasferta, contro lo Scerni.





Tabellino

Incoronata Calcio Vasto-Monteodorisio 0-0

Incoronata Calcio Vasto: Benedetti, Bevilacqua, Scafetta, Mastrangioli, Smiles, Lanzano, Stivaletta, Verrone A., Verrone M., Gaspari, Ciccotosto (82' Priolo). A disposizione Galante, Bozzelli, Pegna, Della Penna, Ricci, Bouati. Allenatore Francesco Mucci

Monteodorisio: Cianci, Menna M., Ercolano, Ventrella, Monteferrante, Menna N., Pollutri, Colaiacovo (78' Taqruinio), D'Adamo (59' Colombaro), Madonna (78' Cupaiolo), Ferrazzo. A disposizione Butacu, Urbano. Allenatore Luigi Ascatigno

Arbitro: Andrea Fruci (Lanciano)

Ammoniti: Ferrazzo (Monteodorisio)





Il programma della 13° giornata del campionato di Prima Categoria, girone B

Guastameroli-Spal Lanciano

Incoronata-Monteodorisio 0-0 (giocata sabato)

Marcianese-Fresa

Palombaro-Roccaspinalveti

Real Montazzoli-Casalbordino

Real San Giacomo-Paglieta

Sporting San Salvo-Casolana 2-1 (giocata sabato)

Trigno Celenza-Scerni

La classifica

Casalbordino 26

Palombaro 25

Fresa 22

Real Montazzoli 22

Sporting San Salvo* 20

Marcianese 19

Monteodorisio* 17

Spal Lanciano 17

Guastameroli 17

Trigno Celenza 16

Roccaspinalveti 15

Real San Giacomo 14

Scerni 13

Casolana* 12

Incoronata* 10

Paglieta 7

(* una partita in più)

Il prossimo turno, domenica 21 dicembre, ore 14.30

Casalbordino-Guastameroli

Casolana-Real San Giacomo

Fresa-Real Montazzoli

Paglieta-Marcianese

Roccaspinalveti-Trigno Celenza

Scerni-Monteodorisio

Spal Lanciano-Palombaro

Sporting San Salvo-Incoronata