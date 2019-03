Torna per la quarta edizione l'iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle di Vasto, nella duplica versioone Giocattolo in Movimento e Libro in MoVimento. "Chi, pulendo la propria cantina, facendo un trasloco, mettendo via gli oggetti di figli ormai grandi, almeno una volta nella vita non ha detto Mi dispiace buttarlo via ma poi l'ha fatto? In una società sempre più consumistica esiste una tendenza diffusa a gettare nella spazzatura oggetti ancora utilizzabili.

Il MoVimento 5 Stelle auspica nella realizzazione della politica Rifiuti Zero, ma in attesa di avere le condizioni culturali e politiche per poterla attuare, propone tante piccole alternative, come ad esempio Rifiuto Con Affetto che vorrebbe spingere le persone a rimette in circolazione oggetti, salvandoli dalla discarica e dalla distruzione: se qualcuno li rifiuta con affetto qualcun altro se ne può riaffezionare.

I giochi per bambini a norma di legge sono molto costosi e spesso ci si accontenta di imitazioni scadenti nei materiali e, come la cronaca a volte riporta, dannosi. Molte famiglie non possono permettersi questi giochi ed è così che nasce l'evento Giocattolo in MoVimento, un esperimento simpatico, diretto ai bambini, che il MoVimento 5 Stelle di Vasto, ha messo in campo per sensibilizzare la popolazione sulla questione Rifiuti. Lo scopo è quello di testare, in questo caso tramite il gioco e lo scambio di esso, la possibilità e la fattibilità del Progetto Rifiuto con Affetto, ma in dimensione al momento ristretta e mirata. E per Natale regalati e regala un libro che non leggi più al nostro gazebo per lo scambio di Libro In MoVimento".

L'appuntamento è per domani, domenica 14 dicembre e per il 4 gennaio, nel gazebo che sarà allestito in Corso Italia.