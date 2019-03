Nuova raffica di furti a Vasto Marina dove, nel giro di una decina di giorni, i ladri sono entrati in azione più volte, prendendo di mira principalmente le attività commerciali della riviera. Alcuni raid sono stati messi a segno, altri solo tentati.

E' stato un vigilantes in servizio notturno in un locale del centro di Vasto Marina ad accorgersi di un tentativo di furto in una sala giochi delle vicinanze. Notati i movimenti sospetti, l'addetto alla sicurezza è andato a controllare, scoprendo i ladri e rincorrendoli a piedi fino a quando non sono riusciti a dileguarsi, facendo perdere le loro tracce.

Ma spiacevoli sorprese le hanno avute in questi giorni anche i titolari di altre attività della zona: in un locale è sparito l'impianto di amplificazione audio, in un altro sono state trafugate alcune sedie.