Alcuni tifosi biancorossi se lo chiedono da tempo: perchè Vastese-Avezzano (ma anche Vasto Marina-Avezzano) viene puntualmente vietata ai tifosi marsicani e Avezzano-Vastese invece non lo è per i vastesi? Al momento non siamo riusciti a dare una risposta al quesito. Fatto sta che domenica alle 14.30, nell'ultima giornata del girone di andata di Eccellenza, ad assistere a quello che è storicamente un derby molto sentito dagli ultras, non ci sarà nessun tifoso biancorosso, così ha deciso il Direttivo della Curva D'Avalos. Perchè? Le ragioni di questa difficile scelta sono spiegate nel comunicato che segue.

"Con queste poche righe ci teniamo a precisare che non saremo presenti alla trasferta di Avezzano, domenica 14 dicembre, in primo luogo per i nostri diffidati, vittime di menzogne e accusati di qualcosa mai accaduto e alla quale non hanno mai partecipato, relativi ai fatti dell'anno scorso nella partita casalinga contro la squadra marsicana. Chi doveva pagare ha pagato e sta pagando ancora, ma le altre persone che nemmeno erano presenti al momento dell'accaduto? Diffide inutili e frutto di una fantascienza che supera tutti i limiti! Perché allora partire per la quarta volta in un anno e mezzo tra coppe e campionato mentre ai nostri "amici" avezzanesi non è mai stata concessa la trasferta qui a Vasto? Siamo indignati per questi fatti per cui non prenderemo parte alla trasferta. Prima che si mormorasse qualcosa abbiamo deciso di diramare questo comunicato affinché chi ha davvero mentalità capisca i veri motivi e soprattutto che noi stiamo convivendo 'con' e combattendo questa dura repressione, unica ragione di questa decisione! Non risponderemo a varie provocazioni, poiché non abbiamo da nascondere e da nasconderci da nessuno. Noi sempre presenti! Infine ci teniamo a dire che la Curva D'Avalos è ancora in piedi e non si piega! Con l'augurio che l'ultima di campionato i marsicani si presenteranno per "la prima volta" dopo anni e anni a Vasto". Direttivo Curva D'Avalos Vasto.

Nonostante tutto Soria e compagni proveranno lo stesso a fare il colpo, proprio come lo scorso anno, era il 20 ottobre, quando una rete del capitano fermò la serie positiva marsicana che durava da 51 partite.

Venerdì è finalmente arrivato l'atteso attaccante, si tratta di Alessandro Tarquini, il mercato della Vastese però non è chiuso, il prossimo obiettivo è il difensore Benedetto. Entrambe le squadre hanno giocato mercoledì in Coppa Italia e sono state eliminate. Precali avrà a disposizione tutti gli uomini in organico. Nell'Avezzano di mister Lucarelli, squadra che doveva dominare il torneo e invece si è dimostrata altalenante, gioca il difensore '95 Damiano Menna, ex Vasto Marina, con i nuovi Sassarini, Bittaye e Bisegna. Non ci sarà invece Piccioni che si è rotto il tendine d’Achille in Coppa.

Qui gli aggiornamenti su Avezzano-Vastese.

All'Aragona invece si affrontano Vasto Marina e Martinsicuro. Nei padroni di casa, rivoluzionati dal mercato, debutta in panchina il nuovo allenatore Roberto Battista, il terzo di questa stagione. Servono punti salvezza ma gli ospiti, allenati da Vagnoni, ritroveranno il bomber Rosa, che rientra dopo la squalifica, capocannoniere dell'Eccellenza con 12 gol. Assente nei locali lo squalificato D'Alessandro.

Il San Salvo dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia regionale, si rituffa nel campionato sfidando la Torrese per proseguire la marcia nei piani alti, ormai i biancazzurri non si nascondono più e perchè dovrebbero? Gallicchio non avrà a disposizione lo squalificato Felice e l'infortunato Quaranta. I padroni di casa devono rinunciare a Iampieri e Acciari.

Cupello-Acqua&Sapone è sfida salvezza, i rossoblu di mister Di Francesco, senza lo squalificato Martelli, schiereranno il nuovo arrivato Ligocki dall'inizio. Naccarella però non starà certo a guardare e farà sicuramente la sua partita, cercando di portare punti a casa.

Borrello-Francavilla non si giocherà, lo ha stabilito la Figc per via della rinuncia del Borrello. Dopo tre rinunce il regolamento stabilisce che la squadra viene esclusa dal campionato di Eccellenza. Dovranno quindi essere rifatti i conti per i punti in classifica di tutte le squadre.

Su Zonalocale nel box a destra segui lo sport saranno on line tutti i risultati del campionato di Eccellenza in tempo reale.

Le altre squadre del Vastese. Movimenti di mercato in corso anche per le compagini di Prima, Seconda e Terza Categoria, ma già da oggi si torna in campo. In Prima Categoria si gioca al San Tommaso di Vasto Marina alle 14.30 Incoronata-Monteodorisio, la squadra di Francesco Mucci, penultima, deve assolutamente riprendere a fare punti, una salvezza sarebbe l'ideale per rilanciarsi in classifica ma davanti c'è un rinnovato Monteodorisio di Luigi Ascatigno che potrà contare sulla coppia d'attacco Madonna-Ferrazzo. In campo oggi anche il sorprendente Sporting San Salvo di mister Marcello che riceve la Casolana. La capolista Casalbordino vuole tornare alla vittoria sul campo del Real Montazzoli con il nuovo acquisto De Cillis. Al Roccaspinalveti l'arduo compito di fermare il Palombaro seconda forza del campionato. Il Fresa gioca a Lanciano contro la Marcianese, il Trigno Celenza di Barisano ospita lo Scerni di Ottaviano mentre il Real San Giacomo di Praino vuole proseguire la serie positiva battendo il Paglieta fanalino di coda.

In Seconda Categoria si gioca l'ultima giornata di andata, si tornerà in campo il 18 gennaio. Il Gs Montalfano, dopo il primo stop di sabato scorso a Gissi, vuole riprendere la marcia contro il New Archi Perano, previsto il debutto del nuovo acquisto Zara. La vicecapolista Gissi va a Fossacesia, il San Buono a Carunchio contro i padroni di casa ultimi, il Real Montalfano sfida in trasferta l'Odorisiana che vuole tornare alla vittoria, il Mario Turdò va a Castelfrentano mentre il Real Porta Palazzo ospita il Piazzano.

In Terza Categoria è caccia alla capolista Lentella che osserverà il turno di riposo. Ne potrebbero approfittare il Real Carpineto Sinello secondo, che ospita il Casalanguida, ma anche la Sangiovannese, che sfida il Real Liscia ultimo insieme allo Sporting Vasto che riceve la Virtus Tufillo. La Dinamo Roccaspinalveti attende il Guilmi, il Pollutri il Real Cupello e il Vasto Calcio i Lupi Marini.





Il programma della 17° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Domenica 14 dicembre, ore 14.30

Alba Adriatica-Miglianico

Avezzano-Vastese

Borrello-Francavilla

Cupello-Acqua&Sapone

Montorio-Capistrello

Pineto-Paterno

Renato Curi Angolana-Sulmona

Torrese-San Salvo

Vasto Marina-Martinsicuro

La classifica

Paterno 34

Francavilla 33

Avezzano 31

Pineto 30

San Salvo 29

Martinsicuro 27

Torrese 25

Capistrello 25

Renato Curi Angolana 25

Vastese 23

Miglianico 19

Montorio 19

Cupello 17

Acqua&Sapone 17

Alba Adriatica 15

Vasto Marina 15

Borrello 12

Sulmona 3

Il prossimo turno, domenica 21 dicembre, ore 14.30

Alba Adriatica-Sulmona

Avezzano-Acqua&Sapone

Borrello-San Salvo

Cupello-Capistrello

Montorio-Vasto Marina

Pineto-Miglianico

Renato Curi Angolana-Martinsicuro

Torrese-Paterno

Vastese-Francavilla