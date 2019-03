Quella di domenica sera alle 18 è per la BCC Vasto Basket una partita dal risultato obbligato. I biancorossi, impegnati contro la Soavegel Francavilla, dovranno necessariamente vincere se non vogliono complicarsi la vita in chiave salvezza. I pugliesi sono il fanalino di coda del campionato e arriveranno al PalaBCC senza l'assillo di dover fare risultato. Ierbs e compagni dovranno avere la convinzione di poter disputare una buona partita e tornare finalmente ad esultare per la vittoria. I due punti in classifica sono quanto mai preziosi anche, perchè, complici gli altri incroci di giornata, i biancorossi potrebbero agganciare a quota 6 almeno una, se non tutte e due, tra Venafro e Mola e guardare con maggiore serenità alle due ultime sfide del 2014, in trasferta a Martina Franca e in casa contro Taranto.

Coach Di Salvatore, che in settimana aveva analizzato con lucidità il momento di difficoltà della squadra invocando l'unione d'intenti tra giocatori, dirigenza e tifosi (l'articolo) dovrebbe avere tutti gli uomini a disposizione. Mirone è pronto per tornare a giocare una partita sui suoi livelli abituali, Di Tizio e Martelli stringeranno i denti ma ci saranno. In casa Vasto Basket quella con Francavilla è attesa come la partita della svolta, per mettersi alle spalle un inizio di campionato che ci si aspettava difficile ma che in qualche circostanza è stato troppo amaro per la formazione vastese. Si gioca domenica alle 18 al PalaBCC, con i biancorossi che sperano di poter contare anche sull'appoggio di un numeroso pubblico, chiamato a sostenere come non mai i giocatori sul parquet.

L'11ª giornata

Nuova Pall. Monteroni - Ambrosia Bisceglie

Nuova Aquila Palermo - Romano Group Venafro

Planet Catanzaro - Geofarma Mola

Il Globo Isernia - Duesse Martina Franca

BCC Vasto Basket - Soavegel Francavilla

Amatori Pescara - San Michele Maddaloni

BCC Agropoli - Casa Euro Taranto

La classifica

20 BCC Agropoli

18 Ambrosia Bisceglie

16 Nuova Aquila Palermo

14 Amatori Pescara

12 San Michele Maddaloni

10 Palent Catanzaro

10 San Michele Maddaloni

10 Casa Euro Taranto

8 Duesse Martina Franca

6 Romano Group Venafro

6 Geofarma Mola

4 BCC Vasto Basket

2 Il Globo Isernia

2 Soavegel Francavilla