Alfonso Calvitti è il nuovo consulente di mercato del Vasto Marina, il club del patron Pino Travaglini e del presidente Pasquale Cirulli ha ufficializzato la notizia questa mattina.

Dopo le esperienze con la San Paolo Calcio, la Vastese e la Pro Vasto femminile, per Calvitti inizia dunque una nuova avventura: "Non ho saputo rifiutare questa proposta - spiega il diretto interessato - il Vasto Marina in questi anni ha fatto un ottimo lavoro sui giovani, non sarebbe stato giusto rischiare di perdere tutto. Ripartiamo da loro per provare a dare alla città dei giocatori sui quali puntare in futuro e perchè no, per vederli arrivare in categorie più importanti". L'obiettivo primario è la salvezza: "Dobbiamo mantenere la categoria, sarebbe l'ideale per consentire a questi ragazzi di mettersi in mostra e valorizzarsi. Per un appassionato di calcio come me, da vastese, era impossibile dire no ad una squadra di Vasto".

Nella tarda mattinata di oggi il nuovo consulente di mercato, il presidente Cirulli e il patron Travaglini si incontreranno per definire le prossime strategie di mercato: "Come ho già detto e voglio ribadire - spiega Cirulli - puntiamo alla valorizzazione dei giovani locali, anche domenica contro il Martinsicuro ne vedremo molti in campo. Vogliamo centrare la salvezza e per farlo ci affideremo anche a qualcuno più esperto, da mercoledì sarà possibile tesserare tutti i giocatori rimasti svincolati e si possono fare buoni affari a prezzi ragionevoli. Già da quel giorno è probabile che ci siano alcune novità in organico".

Il Vasto Marina punta ancora sui ragazzi locali con le ambizioni di sempre e dal prossimo anno potrebbe diventare ufficialmente il serbatoio giovanile della Vastese.