Una pedalata in compagnia per sostenere la ricerca di Telethon. A lanciare l'iniziativa sono gli istruttori nazionali ICYFF Giuseppe Basilico e Luigi Di Chiacchio, presso il Centro Benessere di Vasto. "Sabato 13 dicembre,a partire dalle 16.30, faremo Group Cycling per dare il nostro piccolo ma spero significante contributo in favore della Ricerca. In occasione del weekend dedicato a Telethon organizziamo due video ride con il ricavato che verrà donato a Telethon".

Il costo della ride è di 8€.

A tutti i partecipanti sarà regalato un gadget in ricordo della giornata.

Per iscrizioni: Giuseppe 347.3508592