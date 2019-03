Aspic Vasto, Associazione Counseling e Cultura, Sede territoriale di Chieti- Vasto propone nuove iniziative per i prossimi giorni. Gli incontri, a tema sul benessere psicologico, sono condotti da counselor, psicologi e psicoterapeuti iscritti ai relativi albi professionali e hanno carattere teorico-esperienziale per la promozione del benessere psicologico dell’individuo e della comunità.



Aspic Vasto ha eletto dicembre come Mese del Benessere:

Il 15 di Dicembre per tutto il giorno la sede sarà aperta per tutti coloro che vorranno prenotare un colloquio gratuito con le nostre psicologhe. Se hai una difficoltà o stai attraversando un momento particolare o hai semplicemente voglia di condividere qualcosa con noi, non esitare a chiamarci per prendere un appuntamento.

Chiama il 3803729212 (Silvia).



Domenica 14 dicembre, inoltre, dalle 17.30 alle 20.00 presso la sede dell'Aspic Vasto è in programma "Gesù alchimista, per una lettura evolutiva e non morale di alcuni insegnamenti del Cristo” a cura di Rodolfo Palermo.

È ancora possibile iscriversi al Corso di Counseling gratuito in partenza nel mese di gennaio 2015.Si tratta di un corso introduttivo di 20 ore finalizzato ad individuare, sviluppare e consolidare le competenze relazionali trasversali, in particolarità di base del Counseling, le abilità di ascolto e di compresione empatica, utili in tutti i campi della propria vita.Il corso è suddiviso in quattro incontri: presentazione del corso e introduzione ai fondamenti del Counseling, la comunicazione efficace, le tecniche di ascolto attivo, la gestione dello stress nella relazione d’aiuto ed esercitazioni pratiche. La partecipazione al corso è gratuita previa iscrizione all’Associazione. Sarà rilasciato attestato di partecipazione a coloro che non abbiano superato il 10% di assenze sul monte ore complessivo.

E' inoltre sempre attivo il C.A.O.(Centro di ascolto e orientamento) il cui staff è costituito da counselor e psicologi. Il servizio è gratuito e riservato ai soci Aspic Vasto che hanno diritto a usufruire di 5 colloqui individuali, di coppia oppure di gruppo.

Il counseling è una forma di sostegno emotivo. Si tratta di un percorso di autoconoscenza, un’esperienza per “imparare ad aiutarsi” ed affrontare meglio le difficoltà della vita accompagnati da professionisti in grado di ascoltare, comprendere ed aiutare a definire gli obiettivi per ritrovare il benessere supportando l’utente nel raggiungerli.





Per informazioni e prenotazioni

Aspic Vasto, Associazione Counseling e Cultura

via Circonvallazione Istoniense 520/B

dal lunedì al venerdì, dallle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

331.32.65.885

329.31.47.811

Pagina Facebook

https://www.facebook.com/aspic.vasto

Sito web

www.aspicvasto.it

Indirizzi mail

info@aspicvasto.it

aspicvasto@virgilio.it