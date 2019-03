Alessandro Tarquini è un nuovo giocatore della Vastese. Dopo essersi allenato con il gruppo venerdì pomeriggio ha firmato l'accordo che lo legherà al club biancorosso.

Lancianese, classe 1989, cresciuto nel vivaio della Virtus Lanciano con la quale ha debuttato in C1, totalizzando quasi 30 presenze per poi passare all'Avellino in D. In seguito esperienze a Giulianova in Eccellenza e Noto in D. La sua migliore stagione lo scorso anno con il San Nicolò, 16 gol in 25 partite e la promozione in Serie D.

Tarquini è una prima punta forte sia fisicamente che nel colpo di testa, bravo anche tecnicamente, sa tenere palla e attaccare bene in profondità, oltre ad essere dotato di buona corsa.

Poco impegnato in questa stagione ha lasciato il club teramano la scorsa settimana. La Vastese lo seguiva da tempo e nel momento in cui è stato impossibile ingaggiare Luca Balzano è diventata la prima scelta. Non è stato comunque semplice arrivare al giocatore visto che aveva anche altre importanti offerte.

Quasi scontato il suo debutto domenica allo stadio dei Marsi contro l'Avezzano. La società ha anche comunicato di aver risolto consensualmente il rapporto con il centrocampista Manolo Stango.

Il mercato però non si ferma qui, prossimamente ci saranno dei nuovi arrivi. "La Vastese intende disputare un campionato di vertice e colmo di soddisfazioni, molto probabilmente entro la chiusura del mercato di riparazione amplierà ulteriormente il proprio organico", dichiara l'addetto stampa Stefano Suriani.