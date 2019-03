Anche per il 2014 ospiti ed operatori del San Francesco di Gissi sono pronti a rappresentare il presepe, proprio come lo immaginò San Francesco a Greccio nel lontano 1223. Si tratta del 18° anno di una drammatizzazione che riscuote, ormai, una grande partecipazione in termini di afflusso di pubblico, che accorre per rivivere, in un contesto di alto coinvolgimento emotivo, le fasi salienti della nascita di Gesù.

La rappresentazione si terrà domenica, 14 dicembre 2014, a partire dalle ore 16,30 presso la pineta adiacente al Centro sito in Località Rosario n.10 a Gissi, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo, della Provincia di Chieti, della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese e dei Comuni di Gissi, San Buono, Villalfonsina e Carpineto Sinello. È prevista la presenza dell'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte.