I consiglieri del gruppo "Il Cambiamento", coadiuvati dall’omonima associazione culturale, hanno promosso una serie d’incontri con la cittadinanza tutta allo scopo di avviare una campagna di ascolto tesa a recepire istanza e necessità atte alla predisposizione di proposte da formulare nell’ambito del bilancio di previsione del 2015 nonché del piano delle opere pubbliche 2015/2017. Lo comunica Camillo D'Amico, capogruppo consiliare.

La prima riunione si terrà questa sera presso il bar "Il ritrovo" alle ore 18,30 in c.da Montalfano. La seconda si terrà giovedì 18 dicembre prossimo presso il ristorante "La torre" in c.da Ributtini poi seguiranno le altre realtà periferiche ed il centro urbano cittadino.

Gli incontri rientrano nella dichiarata logica di essere minoranza attenta, presente e propositiva che, pur in una chiara distinzione di ruoli e funzioni con la maggioranza targata Marcovecchio, non necessariamente significare pregiudizievole distanza dai problemi della cittadina e del territorio ove possono crearsi anche utili e positive convergenze non solo nell’analisi ma anche negli obiettivi e metodi da adottare per la possibile risoluzione.

L’occasione degli incontri sarà anche momento di divulgazione dell’attività sino ad ora svolta sia dal gruppo consiliare che dall’associazione culturale.