Da un nostro lettore, riceviamo e pubblichiamo una segnalazione sulla spazzatura.

"Come ogni giorno, anche oggi percorrendo via Spataro, all'incrocio con via De Gasperi, mi sono trovato davanti questo quadretto d'autore e come ogni giorno mi sono chiesto come mai le forze dell'ordine che tutti i giorni ci si fermano, non prendono provvedimenti a proposito.

Se capita in un condominio di differenziare ingenuamente in maniera sbagliata la spazzatura è prevista la multa e il mancato ritiro dell'intero contenitore, se lo fanno certi altri maleducati la cosa passa inosservata.

Quanto costa al Comune fornire anche a loro dei contenitori per la spazzatura? Per non parlare poi del divieto d'accesso per salire verso le scuole in quella zona, che non rispetta nessuno".

P.D.A.