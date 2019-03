Ore 14,20 - In base alle prime informazioni fornite dalla polizia municipale, non sarebbero gravi le condizioni del pensionato investito stamani in via Spataro. L'uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

La prima notizia - Un uomo è stata investito stamani in via Spataro. L'allarme è scattato attorno alle 8,30, quando il pensionato, che si accingeva ad attraversare nei pressi dell'incrocio tra via San Rocco e via Spataro, è stato colpito da un'auto in transito. E' stata condotto in ambulanza all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

La polizia municipale di Vasto sta accertando dinamica e cause dell'incidente. Una pattuglia ha eseguito i necessari rilievi.