Da ieri a Vasto, in via Madonna dell'Asilo 66, c'è una nuova realtà che vuole soddisfare i sogni e le esigenze di mamme e bambini: Mon Bebé è uno spazio curato ed accogliente in cui si possono trovare tutti i prodotti necessari alla cura dei figli e, grazie alla partnership con Natia, anche un supporto completo per affrontare al meglio la gravidanza e arrivare preparate al parto.

Mon Bebé nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per i genitori assicurando loro il meglio: per questo uno staff competente è impegnato in una costante selezione delle marche per garantire alti standard in fatto di qualità e sicurezza. La gamma dei prodotti include tutto quello che può servire alla cura delle donne in gravidanza e dei bambini: dall’abbigliamento all’alimentazione, dai giochi al passeggio, dalla puericultura all’igiene.

La nascita di un figlio è un momento speciale, unico, per questo Mon Bebé vuole accompagnare le future mamme nel percorso di preparazione affinché arrivino al parto serene e consapevoli, riducendo così le ansie e preoccupazioni. In quest’ottica mette loro a disposizione anche una serie di corsi con personale esperto e professionale. Tra le attività in programma antiche discipline come pilates e yoga che, allenando mente e corpo, mirano a una prese di consapevolezza di se stessi e aiutano a ritrovare l’equilibrio e la forza. Tra le attività previste e particolarmente utili per le donne in dolce attesa anche il maternal walking e il mamy massage.

A questi si aggiunge il completo e specifico corso di accompagnamento alla nascita di Natia, un percorso coordinato dal dottor Vincenzo Biondelli e dalla dottoressa Simona Di Iorio insieme alla collaboratrice Francesca Ferrin, rivolto a tutte le gestanti a partire dalla diciottesima settimana di gravidanza. Lo scopo è stimolare competenze e conoscenze per operare scelte informate e attive nel cammino verso il parto e nel futuro ruolo di genitore. Molti i temi che saranno trattati, anche con la partecipazione di ostetriche.

Dalle modificazioni corporee ai disturbi e rimedi in gravidanza, dall'alimentazione all’attività fisica, dal dolore alle tecniche naturali per arrivare a ogni aspetto del parto e della cura del neonato. Non mancano ovviamente i corsi post partum e quello di massaggio del neonato, anch’essi tenuti da personale ostetrico altamente qualificato e competente, nonché dotato dei riconoscimenti ufficiali necessari per queste attività.

In occasione della giornata d'inaugurazione si sono tenute delle lezioni di prova gratuite di yoga e pilates, rivolte a tutte coloro che hanno voluto sperimentare queste discipline e anche nei prossimi giorni ci sarà la possibilità di approfondire i dettagli dei corsi di preparazione al parto con i coordinatori di Natia.

La scelta dei marchi presenti in negozio è stata accurata e rigorosa, puntando su prodotti di eccellenza. Per quanto riguarda l’abbigliamento ci sono ad esempio Pasito a pasito, Medela, My sanity, Richiamo degli angeli, Lili gaufrette, Absorba, Tucha, Catya, Moschino, Così com'è, Saint barth, Sarà e Menonove. Per l’igiene e la salute sono stati scelti Bébé comfort, Miniland, Philips avent, Medela, Mamma baby, mentre per il passeggio ci sono prodotti di Quinny, Bébé comfort, Peg Perego, Brevi, Foppapedretti, Jané, Casualplay e Babaslings. Per quanto concerne i giochi la selezione comprende Haba, Kaloo, Sigikid e Kidskids. Per gli oggetti utili a casa ci sono anche Safety, Baby art, Philips avent, Rosa prima infanzia, Korbell e Picci. Grande attenzione è stata riservata anche all'abbigliamento premaman, con linee che presentano capi casual ed eleganti, abbinando esclusività a prezzi giusti. Infine per l’alimentazione le mamme potranno affidarsi alla qualità di Alce Nero.

Mon Bebé e Natia offrono tutto quello che serve alla cura del bambino oltre all’amore dei genitori affiancando questi ultimi in un percorso che va dai mesi della gravidanza ai primi anni di vita dei figli.

Mon Bebé

Via Madonna dell’Asilo 66 Vasto

Tel. 0873.365054

info@mombebenatia.it

www.monbebenatia.it

Facebook (clicca qui)

Informazione pubblicitaria