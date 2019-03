Difendere e far crescere l'occupazione con investimenti e un piano straordinario, "non c'è più tempo da perdere per agganciare lo sviluppo": lo chiedono alla Regione Cgil e Uil che per venerdì 12, giorno dello sciopero generale, hanno promosso una manifestazione a Pescara. Alle 9 appuntamento alla Madonnina, poi corteo fino a piazza Sacro Cuore, che alle 12 accoglierà il comizio con il segretario nazionale Uil Foccillo e quello regionale Cgil Di Cesare. Circa 60 i bus attesi da tutto l'Abruzzo.

Partenze da Vasto e Lanciano - San Salvo, piazza Aldo Moro: ore 07,30- Vasto, terminal bus: ore 07,45-Vasto nord (ex Total) ore 08,00

Lanciano, piazza Pietrosa: ore 08,00- Lanciano Thema Polycenter ore 08,15- Ortona uscita A14 ore 08,30.