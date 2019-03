Erano circa le 4 di notte quando è arrivata la chiamata alla caserma dei Vigili del Fuoco di Vasto per segnalare un'auto a fuoco a San Salvo. Le fiamme avevano avvolto una Bmw parcheggiata nel cortile di un'abitazione in via Trignina. I pompieri sono arrivati prontamente sul posto e hanno spento l'incendio, evitando che le fiamme potessero propagarsi a del materiale di legno accatastato nel cortile. L'auto, questa mattina, è stata portata via con un carroattrezzi.

In via Trignina sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Vasto, che hanno raccolto elementi utili per accertare la natura del rogo che ha distrutto l'auto, immatricolata nel 2005 ma da poco acquistata dall'attuale proprietario.