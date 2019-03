Una serata dedicata alla V4V-Records, etichetta fondata dal vastese Michele Montagano (l'intervista) è in programma per venerdì 12 novembre persso il beat Cafè di San Salvo Marina. La festa che inizierà alle 22 vedrà il concerto dei Ruggine con special guest della serata i The Pier e a seguire il Dj set V4V-Records. Nel locale ci sarà llo stand V4V con tutte le sue produzioni.

L'evento su Facebook (clicca qui)

RUGGINE

Ruggine nasce nel 2001 a Narzole, nella provincia di Cuneo. E’ un progetto che si è evoluto ed arricchito notevolmente negli anni grazie a nuove influenze ed esperienze, ma che ha mantenuto una sua identità ed una direzione ben precisa e da sempre ha voluto dare un’impronta personale al proprio lavoro. Quello che è rimasto con il passare del tempo è l’urgenza di estrarre ciò che si trova scavando sotto la superficie, quello che si accumula sotto gli strati di pelle e che ha bisogno di essere buttato fuori. Alla visceralità dei testi parlati/urlati in italiano si unisce l'influenza dell'hardcore italiano anni '90 ed il post-hardcore, mentre la cerebralità del math-rock si fonde con la compattezza del noise. Il risultato è diretto e potente ma allo stesso tempo rabbioso e di forte impatto emotivo, in particolare quando il gruppo si ritrova su un palco durante le esibizioni live. E’ qui che la voce, i due bassi, la chitarra e la batteria riescono ad esprimere il loro maggiore potenziale.

Il primo lavoro dei Ruggine è uno split fatto nel 2005 con i Fuh, seguito dalle prime esperienze live in giro per l’Italia quando l’età media del gruppo non raggiungeva ancora i vent’anni. I concerti si intensificano in seguito alla pubblicazione dell’Ep “Ruggine” del 2008 e la band inizia a farsi conoscere all’interno del panorama nazionale. Ma è nel 2010 con “Estrazione Matematica di Cellule”, primo album ufficiale della band, che i Ruggine iniziano a riscuotere un certo interesse nell’ambito del settore musicale underground italiano. Prodotto dalla label torinese Escape From Today e dalla cuneese CanaleseNoise, "Estrazione Matematica di Cellule" viene accolto positivamente con numerose recensioni da parte di webzine e riviste musicali e l’uscita dell’album è stata accompagnata da esibizioni live sparse in tutta la penisola. A novembre 2014 è uscito il nuovo album “Iceberg” in cd per V4V-RECORDS, Canalese Noise e Vollmer ed in vinile per V4V-RECORDS, Sangue Dischi, Escape From Today, Canalese Noise e Vollmer Industries. Un disco che rappresenta un punto di svolta per la band per la maturità raggiunta nella scrittura dei brani e nella stesura dei testi, un lavoro più curato in tutti i suoi aspetti ed ancora più compatto e diretto di quelli precedenti.

Registrato in analogico da Massimiliano Moccia presso il Blue Record Studio di Mondovì, mixato presso il Mam Recording Studio di Cavallermaggiore da Massimiliano Moccia e masterizzato da Carl Saff presso il Saff Mastering di Chicago. Con l’uscita di “Iceberg” i Ruggine si preparano alla presentazione dell’album con un tour promozionale in tutta Italia ed in giro per l’Europa.

THE PIER

"The Pier" è un progetto math rock alternative nato nel 2011 e una delle promesse più attese del genere negli ultimi anni.