Un pomeriggio nel mondo del cup cake design, quello trascorso ieri dai presenti presso l’azienda vitivinicola Del Casale in via S. Biagio a Vasto. Ospite della serata Fiorella Balzamo, cake designer tre le più apprezzate in Italia che non ha di certo esitato nel mostrare alcuni ‘trucchi’ del mestiere. Presente anche e soprattutto l’associazione Ricoclaun che ha offerto ai più giovani la possibilità di dipingere il proprio volto a proprio piacimento, oltre che ad allestire un tavolo con dolciumi, libri, alcune qualità di vino, calendari che con un piccolo contributo economico si sono potuti acquistare donando così un contributo alla causa Save the Children. Introdotta dal promotere dell'iniziativa, Antonio Argentieri, una vera e propria lezione di cup cake design, durante la quale Fiorella Balzamo ha spiegato, passo dopo passo, tutte le fasi di lavorazione e creazione di personaggi per bambini con la pasta di zucchero colorata e non.

Un ‘orsetto natalizio’ ed una ‘follettina’ con abiti di natale, le due ‘mini-sculture’ in pasta di zucchero create dall’ospite della serata che, in ogni passaggio fondamentale della creazione, si è soffermata senza esitazione ad illustrare le tecniche e i consigli migliori per la riuscita di un oggetto come quello ultimato da lei a fine serata. Un interessante incontro che è servito ai molti per conoscere meglio i segreti di una delle forme d’arte culinaria- perché di questo si tratta- che sta crescendo maggiormente in quest’ultimo periodo. Conclusa l’esauriente dimostrazione, spazio dedicato ai bambini con l’arrivo di ‘Minnie’ e ‘Pippo’. I due personaggi della disney si sono fermati a giocare con i bimbi e a scattare foto insieme a loro. A seguire un rinfresco offerto ai presenti e allestito da Pannamore. In mattinata alle ore 10:00 sempre presso l'azienda agricola Del Casale si terrà un corso di cup cake designer e chi vorrà potra iscriversi e prendere parte alla giornata.