Malattie croniche intestinali, sindrome da colon irritabile, celiachia, diverticoli, allergie alimentari: tutti di grande attualità i temi che saranno al centro della giornata formativa in programma sabato prossimo, 13 dicembre, al Palace Hotel di Vasto.

L’appuntamento, promosso dalla Gastroenterologia dell’ospedale “San Pio”, diretta da Antonio Spadaccini, è dedicato all’aggiornamento dei medici e infermieri ospedalieri e delle strutture territoriali in tema di appropriatezza e percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali. Il programma scientifico proposto ha diverse finalità: aggiornamento professionale qualificato, miglioramento dell’integrazione ospedale-territorio, focus sull’importanza assistenziale della gastroenterologia clinica ed endoscopia digestiva. "In particolare a tale Convegno - spiega il dottor Spadaccini -parteciperanno attivamente tutte le UU.OO. di Gastroenterologia (ospedaliere ed universitarie) e/o di Endoscopia Digestiva della regione Abruzzo. Inoltre tra i Relatori e Moderatori delle varie sessioni scientifiche troverete numerosi altri Colleghi provenienti da fuori regione e di riconosciuta esperienza clinico-professionale e didattica".

Nella prima sessione dei lavori, dedicata alle malattie infiammatorie croniche intestinali, i relatori tratteranno dell’epidemiologia, fisiopatologia, diagnosi e terapia medico-chirurgica di tali patologie intestinali. Nella seconda, invece, si parlerà di altre condizioni patologiche intestinali, come la sindrome dell’intestino irritabile, allergie alimentari, diverticoli, coliti, che, seppur di più facile gestione clinico-assistenziale, meritano comunque un approfondimento. Il programma scientifico prevede inoltre uno spazio dedicato al cancro del colon-retto, con particolare riferimento alla prevenzione e allo screening. Non mancherà il tema della celiachia, diventata una malattia sociale per incidenza e numeri, e della sensibilità al glutine, condizione clinica di più recente individuazione che richiede approfondimenti sotto il profilo dell’inquadramento diagnostico.