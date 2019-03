Quattro persone sono state arrestate ieri dai carabinieri per il furto al distributore Erg di via Grasceta, a San Salvo. I militari del Nucleo operativo di Vasto hanno eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare firmate dal pm Giancarlo Ciani.

I provvedimenti restrittivi riguardano quattro rumeni tra i 26 e i 37 anni: Lupoae Nicusir Marius, 23; Stancu Costol Marian, 37; Petica Stefan, 26; Bocaneala Adrian, 26.

I risultati dell'inchiesta sono giunti "a seguito di complessa attività di ispezione dei luoghi eseguita il 29 novembre scorso San Salvo - si legge in una nota del Comando provinciale dei carabinieri - allorquando i suddetti cittadini rumeni, dopo aver sradicato presso il distributore TE24/24, della società Erg, una colonnina contenente lo sportello automatico delle banconote per l’erogazione carburante, venivano rintracciati nel territorio di Teramo e tratti in arresto. I carabinieri del Nucleo operativo hanno verificato" che i quattro indagati "si rendevano responsabili di una serie di furti perpetrati ai danni di alcune aziende dislocate nella zona industriale di San Salvo. In particolare, gli interessati rubavano un autocarro ed una Fiat Panda all’interno di un capannone, dopodiché asportavano materiale e attrezzi da lavoro in una seconda ditta ed infine ne danneggiavano una terza per rubare alcuni computer. I meticolosi rilievi eseguiti dai Carabinieri hanno permesso di acquisire sulle varie scene del crimine alcune impronte digitali e tracce biologiche tutte riconducibili agli odierni arrestati.

Gli indagati, ristretti presso la casa crcondariale di Teramo, dovranno rispondere dei reati di danneggiamento e furto aggravato continuato in concorso.

Le indagini non sono concluse poiché i carabinieri attendono dal Ris di Roma l’esito di mirati accertamenti tecnici di laboratorio richiesti finalizzati all’identificazione di un quinto individuo ritenuto corresponsabile".