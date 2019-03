"Per quale motivo la sua amministrazione (dopo la sconfitta subita presso il Tar, non avendo nulla da nascondere e ritenendo la procedura del Bando chiara, legittima e trasparente, oltre ad essere convinta di svolgere il proprio dovere con onestà e integrità) ha preferito arrendersi a quel verdetto? Perché, dopo aver accolto quel verdetto come ingiusto, non ha inteso fare Ricorso al Consiglio di Stato per difendere il proprio operato ed ottenere finalmente giustizia?". Lo chiede Davide D'Alessandro, consigliere comunale indipendente d'opposizione, in un'interrogazione rivolta al sindaco di Vasto, Luciano Lapenna.

Il documento - Questo è il testo dell'interrogazione: "Premesso che in seguito al Ricorso al Tar da parte del sig. Raffaele Bellafronte, lo stesso lo ha riammesso al colloquio con la Commissione esaminatrice del Bando per la nomina a direttore artistico del Teatro Rossetti, nonostante l’opposizione d’ufficio al Ricorso presentata dal Comune di Vasto;

Considerato che il vice sindaco, Vincenzo Sputore, aveva dichiarato: “La procedura per la nomina del nuovo direttore artistico del Teatro Rossetti è chiara, legittima e trasparente. L’Ufficio Cultura del municipio ha sempre operato nella massima trasparenza e nel rispetto delle leggi, non abbiamo nulla da nascondere, l’allarmismo e i modi rozzi di certa opposizione nuoce a chi la fa e non certamente a chi svolge il proprio dovere con onestà e integrità. Possiamo essere giudicati come amministratori per scelte non condivise, ma nessuno può permettersi di mettere in dubbio la correttezza, l’onestà e l’integrità dell’apparato politico e amministrativo del Comune”.

Preso atto che a mettere non in dubbio, ma ad acclarare almeno la non correttezza del Bando (non scomodo, né mi permetto di dire la non onestà e la non integrità, che sono parole grosse) è stato il Tar (non so se con allarmismo e modi rozzi) e non certa opposizione;

Interrogo il Signor Sindaco per sapere:

1) Per quale motivo la sua Amministrazione (dopo la sconfitta subita presso il Tar, non avendo nulla da nascondere e ritenendo la procedura del Bando chiara, legittima e trasparente, oltre ad essere convinta di svolgere il proprio dovere con onestà e integrità) ha preferito arrendersi a quel verdetto? Perché, dopo aver accolto quel verdetto come ingiusto, non ha inteso fare Ricorso al Consiglio di Stato per difendere il proprio operato ed ottenere finalmente giustizia?".