Si terrà venerdì 19 dicembre alle ore 20.30 presso la pizzeria Morgan a Vasto la cena di Natale dei tifosi della Vastese.

Il direttivo Curva D'Avalos invita a partecipare tutti i sostenitori della squadra cittadina, sia vecchi che nuovi, di ogni epoca ed età.

Un modo per ritrovarsi, stare insieme e farsi gli auguri, condividendo la passione in comune per il tifo a tinte biancorosse.

Menu fisso a 15 euro.

Per informazioni e prenotazioni

Giovanni 327.1996420

Antonio 348.3880766