"Quest'anno il Natale è arrivato prima nella nostra scuola". Così la dirigente della Nuova direzione didattica di Vasto, Nicoletta Del Re, ha introdotto la giornata "speciale" della scuola Ritucci Chinni di Vasto. L'organizzazione Be With Us onlus, organizzazione che si occupa di sostenere l'istruzione, ha donato all'istituto una nuova LIM, lavagna interattiva multimediale, strumento molto prezioso per l'apprendimento dei bambini e dei ragazzi. Una giornata di festa quella vissuta dai bambini della Ritucci Chinni, che hanno accolto con canti natalizi (le classi prime) e tradizionali vastesi (le quarte) i rappresentanti dell'associazione, dell'amministrazione comunale e il consiglio d'istituo. La presidente di Be with us, Cristina Furlan, seduta al centro dell'atrio e "sommersa" dai bambini, ha voluto chiedere a loro se conoscessero l'uso della LIM, in un momento divertente e coinvolgente per tutti gli alunni. Nell'occasione è stata inaugurato lo spazio dedicato a Riciclarte, laboratorio che si è svolto insieme ai genitori degli alunni e che ha permesso di creare tanti interessanti lavori con materiale di recupero, unendo così creatività ed educazione ambientale. Tutti gli oggetti saranno messi in vendita per finanziare le attività della scuola.

L'associazione Be with us era già stata a Vasto, che ha come referente sul territorio Michele Perrozzi, era già stata a Vasto in occasione del Festival del Sorriso (l'articolo) organizzato dai Ricoclaun. "In quella occasione - ha ricordato la presidente Furlan - avevano regalato dei libri e raccolto delle piccole donazioni. Visto che la somma raccolta a Vasto per i nostri progetti era già consistente abbiamo pensato di integrarla con due eventi a Roma e destinarla proprio alla città che ci aveva accolto". Così è stata scelta la scuola Ritucci Chinni, dove la nuova lavagna interattiva permetterà agli alunni di "avere uno strumento che attraverso la tecnologia stimola la curiosità e l'apprendimento". Compiaciuto dell'iniziativa anche il presidente del consiglio comunale Giuseppe Forte. "Dovrebbe essere il Comune a comprare tante di queste lavagne, ma sappiamo bene che il momento non ce lo permette. Per questo sono contento che ci siano tante iniziative di solidarietà. I vastesi dimostrano di essere sempre generosi quando c'è una giusta causa da sostenere". Michele Perrozzi, prima che tre alunni tirassero via il drappo rosso per inaugurare la LIM, ha ricordato come "non è necessario fare grandi cose per essere utili. Basta fare piccole cose più volte al giorno per arrivare a grandi risultati". Ad un'alunna della scuola l'onore di utilizzare per prima la nuova lavagna realizzando dei disegni sulla superficie interattiva guidata da Mariotti e Fiore di SHS, società che ha provveduto all'installazione e che curerà la formazione dei docenti sull'utilizzo della LIM.