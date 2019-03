Il Comune di Vasto ha dotato il Comando di Polizia Municipale di quattro giubbotti antiproiettile. Non verranno consegnati come dotazione individuale, ma verranno messi a disposizione del personale che, di volta in volta, svolgerà i servizi di polizia stradale e pronto intervento.

In particolare, in base alla normativa vigente, ne è richiesto l'uso ogni volta che vengono effettuati i controlli su strada (posti di controllo e posti di blocco).

La ditta produttrice è la ABA Body Armor, sono commercializzati dalla canadese The Safariland Group, e sono stati forniti al Comando dall'Armeria Tomei di L'Aquila, già fornitrice delle pistole Beretta Px4 Storm.

Si tratta di un modello "leggero" che consente ampia possibilità di movimento consentendo, al contempo, un'adeguata protezione dalle armi da fuoco comuni.