Al termine dei Vastese-San Salvo di Coppa Italia è tornato a parlare il presidente della Vastese Calcio 1902, Giorgio Di Domenico, che ha tenuto a precisare alcune questioni.

La prima è relativa al mercato: "Abbiamo capito da tempo che ci serve un attaccante, lo sappiamo benissimo. Ringraziamo i tantissimi esperti che lo ricordano continuamente ma ci eravamo già arrivati da soli, siamo consapevoli di ciò che ci serve. E' ovvio che non è facile, sia perchè abbiamo un determinato budget, sia perchè i giocatori bravi sono legati a società che non li svincolano e che vogliono tenerli in squadra. Abbiamo ancora del tempo a disposizione, al momento ci stiamo lavorando ed entro il 16 dicembre, giorno di chiusura del mercato, ci auguriamo di poterlo ufficializzare".

La seconda riguarda la collaborazione con il Vasto Marina: "La fusione è assolutamente esclusa, ogni club continuerà ad esistere e ad avere la propria storia. Non è vero che già da quest'anno stiamo collaborando. Abbiamo preso tre loro ex giocatori, che il mister e il direttore sportivo conoscevano bene, dopo che erano stati svincolati dal proprio club, non volevamo assolutamente intrometterci e disturbare le loro strategie di mercato. Non abbiamo nessun accordo per quanto riguarda il futuro, è sicuramente vero che tra le due società c'è un rapporto migliore rispetto al passato. Stigliano, Cataruozzolo e Giuliano li paghiamo noi, non c'è nessuno che si è accollato i loro stipendi. Chi sostiene il contrario dice solo fandonie, magari trovassimo realmente qualcuno in grado di aiutarci in questo modo".

Nei prossimi giorni ci dovrebbero essere ulteriori novità. Benedetto non è stato ancora svincolato dal Montenero e non si sa se e quando ciò avverrà. In attacco attualmente sembrerebbe essere in pole per il ruolo di centravanti Alessandro Tarquini, ex San Nicolò, 15 gol lo scorso anno in Eccellenza. La società è al lavoro, ma la Vastese quanto ancora può permettersi di attendere? Sfumata la Coppa Italia bisogna recuperare punti in campionato. Domenica c'è l'Avezzano in trasferta e la successiva, il 21 dicembre, all'Aragona arriva il Francavilla, poi è prevista la pausa di Natale e si tornerà in campo martedì 6 gennaio a Miglianico, dopo oltre due settimane di stop.