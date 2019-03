Nei giorni scorsi, accompagnati dalle docenti Tumini e Colasante del corso Grafica e Comunicazione dell'Istituto Economico Tecnologico Palizzi di Vasto, gli alunni del terzo G. e C. hanno visitato la mostra delle banconote nella Villa Huffer a Roma, dove sono stati premiati i lavori relativi al concorso “Inventiamo una banconota”, riservato a tutte le scuole d'Italia, elementari, medie e superiori.

Arrivati alla Villa, i ragazzi sono stati accolti dalle guide che hanno mostrato tutte le banconote create dagli alunni che hanno gareggiato l'anno scorso e hanno fatto notare soprattutto quelle che hanno vinto, riprodotte in grandi dimensioni vicino alle altre. Hanno fatto guardare agli allievi anche un video delle industrie che producono le banconote: qui si capiva anche la fine che fanno le banconote che non escono bene per la stampa, che vengono tritate e pressate; ai ragazzi è stato dato in omaggio come ricordo per la mostra un esempio di soldi tritati e pressati. Dopo aver finito di vedere la mostra, tour in Piazza Navona e in Piazza di Spagna fino ad arrivare al Colosseo. Infine tutti a casa dopo aver preso spunto per creare una bella banconota per partecipare al prossimo concorso delle banconote e vincerlo. La prossima edizione sarà dedicata all’Expo di Milano.

Rebecca Zacco

3°A Grafica e Comunicazione