Un concerto di beneficenza a favore della Caritas Diocesana di Chieti-Vasto. Lo terrà sabato 13 dicembre alle ore 19:00, presso la Cattedrale di San Giuseppe a Vasto, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri e l’Avis provinciale e con il patrocinio del Comune di Vasto, il pianista Maestro Luigi Petta. Obiettivo dell’iniziativa è raccogliere fondi per la Caritas Diocesana di Chieti-Vasto, che ogni giorno sfama centinaia e centinaia di persone indigenti.



Luigi Petta - Inizia giovanissimo lo studio del pianoforte, partecipando a numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali svolti in varie regioni d’Italia, classificandosi sempre ai primi posti. Deve la sua formazione artistica e musicale al M° Lucia Passaglia (già allieva di Guido Agosti, Alfred Cortot e Arturo Benedetti Michelangeli) con la quale ha tenuto lezioni, corsi e master classes. Ha frequentato i Conservatori “Tito Schipa” di Lecce e “Umberto Giordano” di Foggia, conseguendo, nel 2010, il Diploma di Pianoforte (Laurea in Discipline Musicali) sotto la guida del M° Sergio Mascarà, con la votazione di 10 e lode e menzione d’onore. Ha seguito vari Master tenute da importanti esponenti del pianismo internazionale, tra i quali spiccano i nomi di Michele Marvulli, Leonid Margarius, Anna Kravtchenko, Lorenzo Di Bella, Giuseppe Andaloro, Sergio Perticaroli, Roberto Corlianò, Nazzareno Carusi e Pier Narciso Masi.

Attualmente collabora col M° Giorgia Tomassi presso il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso. Si è esibito in prestigiose sale concertistiche (Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Unione di Viterbo, Palazzo Ducale di Lucca) e in importanti rassegne e festival musicali nelle città di Vicenza, Firenze, Lecce, Caltanissetta, Pescara, Ravenna. Ha al suo attivo numerosi concerti, da solista e in formazioni cameristiche, e molteplici concorsi di esecuzione pianistica. Nel 2010, scelto come rappresentante del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia, ha partecipato al “Premio delle Arti” (sezione pianoforte) a Genova classificandosi come semifinalista. Nel 2011 si è classificato come finalista all’interno della Rassegna dei Migliori Diplomati dell’anno 2009/2010 di “Castrocaro Classica”. Nel 2014 si è laureato a pieni voti in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi del Molise con una tesi sul processo di armonizzazione contabile nei bilanci delle aziende sanitarie locali. Attualmente è iscritto al corso di laurea specialistica in “Imprenditorialità e innovazione” presso la stessa università.