Il San Salvo pareggia 1-1 all'Aragona contro la Vastese al 92' con un calcio di rigore realizzato da Marinelli e accede alla finale regionale di Coppa Italia di Eccellenza per la prima volta nella sua storia. Sfiderà l'Angolana che ha battuto 1-0 l'Avezzano con la rete di Scarponcini.

La partita. Si affrontano Vastese e San Salvo all'Aragona per l'ultima gara del secondo triangolare della Coppa Italia di Eccellenza. Chi passa il turno accede alla finale regionale della competizione in programma il 21 gennaio 2015. I padroni di casa devono vincere se vogliono andare avanti, agli ospiti invece basta anche il pareggio.

Precali schiera Castello a centrocampo, a riposo Verna, in difesa Stigliano titolare, Cataruozzolo parte dalla panchina. Gallicchio può contare su Battista, ma deve fare a meno di Quaranta ancora infortunato e di Stefano Di Pietro. In campo Ramundo, in panchina Di Ruocco Molti gli ex, tra i biancorossi, oltre a Precali e Basler ci sono Spagnuolo, Stango, Domenico Antenucci, Giuliano. Nei biancazzurri Battista, Triglione, Pantalone e Andrea Antenucci. Torna all’Aragona l’assistente De Remigis, protagonista dell’espulsione di Kamara senza parastinchi in Vasto Marina-Angolana.

All’8' manata di D'Ambrosio su Triglione, reazione del difensore biancazzurro, rosso diretto per entrambi. Al 20' San Salvo pericoloso in avanti, Leo respinge di pugni, la difesa allontana. Poche occasioni ma San Salvo più propositivo. Al 27' Izzi crossa dalla sinistra per Antenucci che calcia al volo e manda fuori, uscita incerta di Leo.

Al 34' ancora Antenucci prova a sorprendere Leo dalla propria metà campo, il portiere biancorosso mette in angolo con qualche difficoltà. Al 36' è Stango dal limite dell'area ad impegnare Cattenari che mette in angolo. Due minuti dopo l’attaccante biancazzurro avanza verso la porta avversaria, prova a saltare Spagnuolo senza riuscirci e decide di calciare in porta, palla fuori.

Al 55' gol annullato a Soria per fuorigioco di Trotta, protestano i biancorossi, espulso Precali che si lamenta con il direttore di gara. Tre minuti dopo la conclusione potente dalla distanza di Battista, Leo blocca. Al 61' si scaldano gli animi per una manata di Spagnuolo in area su Izzi che resta a terra, niente di grave per il difensore biancazzurro.

Al 63' la Vastese sostituisce Stango con Cataruozzolo e al 67’ passa in vantaggio, Soria da due passi calcia a botta sicura, Cattenari è super e neutralizza con un intervento strepitoso, sulla respinta Soria mette dentro il suo decimo gol stagionale. Al 69' Trotta ci prova dalla distanza, Cattenari mette in angolo, sul corner successivo di Soria colpo di testa di Spagnuolo fuori di un soffio. Al 75' entrano Pantalone per Ramundo e Bonuso per D'Adamo.

Al 79' spazio anche a Verna che prende il posto di Soria. All'85' su corner del San Salvo tocco in area di mano di un giocatore della Vastese, l'arbitro non assegna il rigore chiesto dagli ospiti. Al 91' calcio di rigore per il San Salvo, sul dischetto Marinelli, che ha subito il fallo da Spagnuolo, che pareggia. Subito dopo il fischio finale scontri in campo tra i giocatori, probabili sanzioni in arrivo. E' il San Salvo ad andare in finale e fuori dall'Aragona partono i caroselli dei tifosi biancazzurri.



Tabellino

Vastese-San Salvo 1-1 (0-0)

Reti: 67’ Soria (Vastese), 92’ rigore Marinelli (San Salvo)

Vastese (4-3-1-2): Leo, Balzano, Stigliano, Spagnuolo, Giuliano, Castello, D’Adamo (75’ Bonuso), D’Ambrosio, Trotta, Soria (79’ Verna), Stango (63’ Cataruozzolo). A disposizione Antenucci, Abdoul, Napolitano, Alberico. Allenatore Gianpietro Precali

San Salvo (4-3-1-2): Cattenari, Ramundo (73’ Pantalone), Izzi, Triglione, Felice, Luongo, D’Aulerio, Battista, Marinelli, Argirò (82’ Colitto), Antenucci (66’ Di Ruocco). A disposizione Raspa, Larivera, Di Pietro G., Ciavatta. Allenatore Claudio Gallicchio

Arbitro: Alessio Miccoli (Lanciano), assistenti: Alessandro De Remigis (Teramo), Vincenzo Recchiuti (Teramo)

Ammoniti: Felice (San Salvo), D’Adamo (Vastese), D’Aulerio (San Salvo)

Espulsi: 8’ Triglione (San Salvo) e D’Ambrosio (Vastese), 56’ Precali (Allenatore Vastese), 93’ Ramundo (San Salvo)