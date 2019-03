Si chiama "Quei bravi ragazzi" la squadra, nata 7 anni fa, che sta dominando il torneo di calciotto che da anni si svolge al Centro Sportivo San Gabriele di Vasto.

La compagine del presidente Francesco Fioravante, allenata da mister Enio Bucci, capitanata da Cleo Rossi, è diventata campione d'inverno con tre giornate di anticipo.

I gialloneri sono primi su 16 squadre con un vantaggio sulla seconda di 9 punti, 59 le reti segnate, 11 quelle subite, miglior attacco e difesa del torneo. Bene anche dal punto di vista della disciplina, 4 soli i cartellini gialli, nessun rosso.

"L'obiettivo all'inizio del torneo - spiega il presidente Francesco Fioravante - era solo quello di partecipare per divertirsi e stare insieme, poi con il tempo abbiamo iniziato a crederci e abbiamo deciso di provare a vincerlo visto che avevamo le possibilità per farlo. Comunque vada ringrazio tutti i miei ragazzi di Vasto e San Salvo, compreso il mister, per il grande impegno che mettono in campo in ogni partita".