Anche quest’anno, per le festività natalizie, il Consorzio Vasto in Centro e tutti i suoi associati saranno impegnati nell’offrire la massima disponibilità ed accoglienza alla cittadinanza locale ed agli ospiti che per l’occasione verranno o torneranno a Vasto.

Tutte le attività effettueranno l’apertura festiva con l’abolizione del riposo infrasettimanale.

"Ci auguriamo che il fascino dello shopping in centro possa essere espressione di serenità e tranquillità", dichiara Marco Corvino, presidente del Consorzio Vasto in Centro.