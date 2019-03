Lavori di manutenzione straordinaria allo Stadio del Nuoto di Vasto. L’amministrazione comunale ha ottenuto alcuni fondi dall’Unione Europea necessari per l’ottenimento del CPI, il Certificato di Prevenzione Incendi, pertanto, in collaborazione con la società che gestisce l’impianto, la Sport Management Spa, è stato deciso di dare il via agli interventi.

Al fine di garantire una struttura più sicura e a norma, i lavori inizieranno martedì 9 dicembre p.v. e termineranno il 5 gennaio 2015. Queste alcune delle opere che saranno eseguite entro il 24 dicembre: allacciamento della nuova stazione di pompaggio all’anello antincendio presente, manutenzione a tutti i presidi antincendio e installazione di nuovi, verifica, manutenzione, sostituzione ed implementazione di lampade di emergenza sulle vie di esodo, realizzazione di nuove uscite di emergenza e manutenzione delle porte di emergenza presenti. Successivamente, invece, saranno: sistemati i quadri elettrici, installate le valvole di intercettazione gas metano e sostituiti i lucernari delle vasche.

In merito ai lavori ci tiene a precisare Massimiliano Benedetti, capo area della Sport Management: “Nel periodo che va dal 9 al 24 dicembre l’impianto resterà aperto, consentendo il regolare svolgimento delle attività, mentre dal 26 dicembre al 5 gennaio resterà chiuso come avviene tutti gli anni. Sport Management – continua – è soddisfatta dell’impegno preso dal Comune di Vasto e da parte nostra abbiamo dato massima disponibilità a questi interventi necessari. Il tutto limitando il più possibile eventuali disagi”.