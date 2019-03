Martedì 16 dicembre alle 19.00 chiude il mercato dei club dilettantistici. Nell'ultima settimana di trattative Zonalocale.it seguirà l'evolversi dei vari affari in corso di tutte le squadre del Vastese, dalla Terza Categoria all'Eccellenza, con vari aggiornamenti quotidiani.

Martedí 17 dicembre

Ore 22.18. Dopo Ottaviano al Fresa potrebbe arrivare anche Emanuele Mirolli.

Ore 21.27. Nessuna partenza e nessun nuovo arrivo, per adesso, al San Salvo.

Ore 20.14. Sfumato Soria il Cupello sonda il mercato degli svincolati per trovare un attaccante.

Ore 19.30. Il Real Porta Palazzo dello scatenato presidente Domenico Zillotti chiude il mercato ingaggiando Vincenzo Russo, attaccante '88.

Ore 19.06. Silverio Benedetto è della Vastese, arriva al fotofinish lo svincolo dal Montenero. D'Ambrosio resta in biancorosso, così come Soria. Svincolato l'attaccante Maurizio Alberico.

Ore 18.56. Marino, ex Scerni, sarebbe vicino al Casalbordino.

Ore 18.40. Il Vasto Marina svincola Giuseppe Berardi. In gruppo, tra le novità, anche il difensore Vitale Piermattei, sarebbe un ritorno.

Ore 17.28. Il difensore centrale Giuseppe Fiermonte ('95) torna dal Casalbordino al Cupello per fine prestito.

Ore 17.23. All'Aragona arrivano anche Benedetto e Piscopo, il primo dovrebbe essere tesserato, il secondo sarà svincolato ma il suo potrebbe essere un arrivederci, se infatti dovesse recuperare completamente dall'infortunio la società potrebbe ritesserarlo. Con o senza D'Ambrosio potrebbe arrivare anche un altro centrocampista centrale tra gli svincolati. Trotta si trasferisce a Trani.

Ore 17.00. Incontro in corso all'Aragona resta Soria, incedibile per la società. Alcuni compagni e tifosi stanno chiedendo a D'Ambrosio di rimanere. Il centrocampista in lacrime al momento dei saluti, non é detto che vada via.

Ore 16.26. Lorenzo Cattafesta, portiere vastese classe '95, piace al Termoli del ds Pino De Filippis. Il giocatore é in prestito in D al Brindisi dalla Virtus Lanciano, non dovrebbe però muoversi dalla società pugliese.

Ore 16.13. Lo Sporting Vasto tessera il laterale Luca Sansiviero dal Real Porta Palazzo e svincola Del Borrello e Frasca.

Ore 15.52. Colpo di mercato del Fresa del presidente Lino Giangiacomo, alla corte di mister Stella arriva Gabriele Ottaviano.

Ore 12.34. Al Vasto Marina arrivano quattro nuovi giocatori, altri arriveranno nei prossimi giorni. Tutti verranno valutati in vista di un eventuale tesseramento.

Ore 11.35. Per andare incontro alle esigenze del giocatore l'Incoronata cede Yuri Romilio in prestito al Real San Giacomo. Come da accordi al momento della firma viene svincolato anche il portiere Giacomo Farina.

Ore 10.50. Per il momento nessuna novità in casa Vastese. D'Ambrosio e Trotta avrebbero chiesto di essere svincolati. Soria per la società è incedibile, nonostante lo voglia il Cupello.

Ore 8.40. Dopo gli innesti di Savino, Pesolillo, Trentino, Vino e Raspa, il Real Porta Palazzo è alla ricerca di un attaccante per chiudere definitamente un mercato ritenuto più che soddisfacente dalla società.

Ore 7.00. Ultimo giorno di mercato, si chiude alle 19.00. Per tesserare svincolati invece ci sarà tempo fino al 31 marzo 2015.