Hanno atteso pazientemente l'arrivo Vasto del presidente del Senato Pietro Grasso. Una delegazione dei lavoratori e delle lavoratrici della ex Golden Lady di Gissi questa mattina era in quella che ora si chiama via Salvo d'Acquisto, per chiedere alla seconda carica dello Stato di interessarsi ad una triste vincenda in cui proprio le istituzioni dello Stato non hanno fatto la loro parte. Dopo la cerimonia il presidente Grasso ha incontrato in Municipio i rappresentanti dei sindacati. I lavoratori questa mattina avevano uno striscione che in poche parole riassumeva bene la loro situazione: "Dopo la riconversione truffa tutti nuovamente licenziati". Abbiano raccolto le loro parole che ancora una volta chiedono giustizia per una vicenda che si trascina avanti ormai da troppo tempo.