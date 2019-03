Nell'undicesima giornata del campionato Juniores d'Elite il Vasto Marina batte 4-0 in trasferta il Sant'Anna e si piazza al terzo posto, ad una sola lunghezza di distanza dal Cupello secondo sconfitto in casa dalla capolista Renato Curi Angolana. Perde anche la Vastese di misura a Francavilla. Non ha giocato il San Salvo, che riceveva il River Casale, per impraticabilità del campo di via Stingi.

Sant'Anna-Vasto Marina 0-4. Nessun problema per i ragazzi di Massimo Baiocco che sul campo della terzultima in classifica passano facilmente. La prima frazione di gioco si chiude con una rete di vantaggio, firmata da Nocciolino. Nella ripresa raddoppia Monachetti su punizione, poi Tracchia e Carulli chiudono i conti. Con questa vittoria i vastesi proseguono il riavvicinamento alle zone alte della classifica nel campionato dominato per tre stagioni consecutive. Nel prossimo turno impegno interno contro il River Casale.

Cupello-Renato Curi Angolana 0-2. La capolista passa anche a Cupello. I rossoblu di mister Carlucci disputano un ottimo primo tempo con diverse palle gol che però non vengono concretizzate. Gli ospiti crescono e segnano con Busiello e Angelini. Il Cupello resta secondo ma le inseguitrici si avvicinano. Nel prossimo turno arriva il Miglianico.

Francavilla-Vastese 1-0. I padroni di casa segnano a metà del primo tempo con D'Aloisio. I biancorossi rimaneggiati giocano nel finale in 9 colpendo anche una traversa con Lafshai, portiere schierato fuori dai pali per via delle assenze, oltre ad avere un paio di buone occasioni con D'Ambrosio e Marchesani. Lunedì prossimo i ragazzi di mister Di Martino riceveranno l'Acqua&Sapone.

San Salvo-River Casale. Non disputata per impraticabilità del campo. Il prossimo impegno dei biancazzurri di Vincenzo Di Nardo sarà in trasferta contro la Spal Lanciano.

I risultati della 11° giornata del campionato Juniores d'Elite, girone B

Acqua&Sapone-Spal Lanciano 0-2

Cupello-Renato Curi Angolana 0-2

Folgore Sambuceto-D'Annunzio Marina 2-3

Francavilla-Vastese 1-o

Miglianico-Il Delfino Flacco Porto 0-0

Sant'Anna-Vasto Marina 0-4

San Salvo-River Casale non disputata per impraticabilità del campo

La classifica

Renato Curi Angolana 31

Cupello 20

Vasto Marina 19

Spal Lanciano 18

River Casale* 16

San Salvo* 16

Francavilla 15

Acqua&Sapone 15

Folgore Sambuceto 14

Vastese 14

Il Delfino Flacco Porto 11

Sant'Anna 9

Miglianico 9

D'Annunzio Marina 8

(* una partita in meno)

Il prossimo turno, lunedì 15 dicembre, ore 15.00

Cupello-Miglianico

D'Annunzio Marina-Francavilla

Il Delfino Flacco Porto-Folgore Sambuceto

Renato Curi Angolana-Sant'Anna

Spal Lanciano-San Salvo

Vastese-Acqua&Sapone

Vasto Marina-River Casale