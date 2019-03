C'è anche il vastese Antonio Di Francesco tra i concorrenti in lizza per partecipare alla seconda edizione di Barista & Farmer, reality show basato sul mondo del caffè. Si tratta di un format "creato dal tre volte campione italiano di Caffetteria Francesco Sanapo, che alterna il gioco allo studio, il divertimento alla serietà, la voglia di avventura assieme ad un sentimento tutto italiano. C'è anche un vincitore, ma la vera vittoria consiste nel sapersi immergere in un ambiente completamente nuovo, quello della finca e della vita contadina, geograficamente lontano eppure quotidianamente vicino, essendo presente in ogni tazzina di caffè. Con Barista & Farmer, per la prima volta, inizio e fine della filiera produttiva, il chicco ed il barista, vengono finalmente a contatto chiudendo così il cerchio in uno show fatto di conoscenza e divertimento, che ha come obiettivo la valorizzazione della cultura caffeicola ed il rispetto del prodotto e della professione".

Antonio Di Francesco è tra i candidati per partecipare alla seconda edizione in Honduras e per far questo fa appello ai suoi concittadini. "Vorrei poter avere la possibilità di vivere questa avventura in cui rappresenterò anche la mia regione ma, per essere scelto, ho bisogno dei voti di tutti voi. Per questo vi invito a mettere il vostro mi piace accanto al mio nome sulla pagina del casting (clicca qui)". La seconda edizione del reality si svolgerà in Honduras dal 1 al 15 febbraio 2015. "Per 7 giorni 15 concorrenti sperimenteranno la vita del farmer, dall’alba alla sera, sfidandosi in gare di diversa tipologia, aiutati da esperti del settore caffeicolo e seguiti dalle telecamere 24 ore su 24".