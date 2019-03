Allievi regionali, Bacigalupo-Poggio degli Ulivi 3-0. Vittoria molto importante per gli allievi regionali della Bacigalupo che battono per 3-0 il forte Poggio degli Ulivi e restano in piena corsa per la qualificazione al girone d'élite, obiettivo che fino a due settimane fa sembrava irraggiungibile.

I vastesi vanno in vantaggio a metà primo tempo con Benvenga, poco dopo gli ospiti hanno una grande opportunità per pareggiare ma il portiere locale Di Felice respinge un calcio di rigore; nella ripresa la Bacigalupo mette in cassaforte il successo con le reti di Natarelli e Fontana che fissano il punteggio finale sul 3-0.

Considerando anche il recupero vinto contro il Lauretum, è la terza affermazione consecutiva per la squadra di mister Maurizio Baiocco che nelle ultime due giornate sarà impegnata prima nella difficile trasferta di Casoli e poi tra le mura amiche contro il Miglianico.

Tabellino

Bacigalupo-Poggio degli Ulivi 3-0 (1-0)

Reti: 20' Benvenga (B), 60' Natarelli (B), 70' Fontana (B)

Bacigalupo: Di Felice, Di Casoli, Vicoli (D'Amario), Carriero (Di Lorenzo), Frangione, D'Alò, Benvenga (Galiè), Marzocchetti (Irace), Natarelli (Napoletano), Fiore (Maccione), Fontana (Racciatti). All. Baiocco

Giovanissimi regionali, Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 8-0. Seconda sconfitta consecutiva per i giovanissimi regionali della Bacigalupo, battuti nettamente dal Poggio degli Ulivi.

Gara decisa nel primo tempo con la squadra locale in grande spolvero e abile a sfruttare i tanti errori della retroguardia ospite; per i vastesi arriva dunque una larga sconfitta, la quarta stagionale.

Negli ultimi due turni della prima fase la Bacigalupo affronterà Gladius e Delfini Biancazzurri e cercherà di rialzarsi in vista soprattutto degli impegni futuri.

Il punto sui campionati allievi e giovanissimi regionali. Si è giocata la 13° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone B. Si accende la lotta al vertice: la sconfitta per 3-0 contro la Bacigalupo, rientrata in corsa per la qualificazione, fa perdere la vetta al Poggio degli Ulivi che viene scavalcato dal River Casale (6-0 sullo Sporting Casoli), ma anche la Caldora (2-0 sull'Acqua e Sapone) resta molto vicina al primo posto e continua il suo bellissimo campionato; fondamentale vittoria della D'Annunzio Marina che nel finale piega il Manoppello Arabona, restano agganciate al quinto posto Giovanile Chieti e Virtus Vasto che passano sui campi del Fossacesia e della Spal Lanciano, sorridono tra le mura amiche invece il Francavilla e il Ripa che battono il Lauretum e il Miglianico.



Classifica allievi girone B: River Casale 32, Poggio degli Ulivi 31, Caldora 30, D'Annunzio Marina 27, Bacigalupo, Giovanile Chieti e Virtus Vasto 24, Miglianico 20, Francavilla e Manoppello Arabona 19, Fossacesia 13, Sporting Casoli 12, Ripa 11, Acqua e Sapone 5, Spal Lanciano 4, Lauretum 1

Giovanissimi girone B. Nel posticipo di lunedì i Delfini Biancazzurri battono il Penne e restano in vetta. Ipotecano la qualificazione la Virtus Vasto e il Poggio degli Ulivi che superano rispettivamente il River Casale e la Bacigalupo, bene anche la D'Annunzio Marina che espugna il terreno della Giovanile Chieti, ma non molla il Lauretum (4-1 sul Fossacesia); secondo successo stagionale per Gladius (3-0 sull´Atletico Montesilvano) e Quattro Colli (4-3 sulla Caldora), mentre termina in parità Manoppello Arabona-Francavilla.

Classifica giovanissimi girone B: Delfini Biancazzurri 36, Virtus Vasto 33, Poggio degli Ulivi 31, D'Annunzio Marina 30, River Casale 29, Bacigalupo e Lauretum 25, Fossacesia e Manoppello Arabona 19, Giovanile Chieti 16, Francavilla 10, Gladius 9, Caldora e Quattro Colli 8, Penne 2, Atletico Montesilvano 1

Loris Napoletano