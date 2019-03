Fiorella Balzamo, autrice di numerosi libri e di un programma televisivo di successo andato in onda su Sky nel 2012, dal titolo I Love Cake Design fa tappa a Vasto per incontrare fans, curiosi e amanti del cake design. L'evento è previsto per mercoledì 10 dicembre alle ore 17.30 presso l'azienda vinicola Sergio del Casale in via San Biagio 35 a Vasto.

Fiorella Balzamo è una artista che ha ottenuto un grandissimo successo editoriale e televisivo grazie alle sue tecniche di cake design conosciute in tutta Italia. Nel 2006 ha lanciato il brand Le Torte di Fiorella cliccatissimo sul web. Ha pubblicato diversi libri sulla sugar art.

L'ultimo libro pubblicato da Fiorella si intitola For Ladies ed è un libro tutto al femminile. All'interno del libro, che Fiorella presenterà a Vasto il 10 dicembre, ci sono dieci progetti di sugar art ispirati alle donne e ai loro diversi modi di essere.

Durante la presentazione a Vasto Fiorella Balzamo farà alcune dimostrazioni di tecniche di cake design. A conclusione dell'evento ci sarà anche una splendida sorpresa per tutti i bambini grazie all'Associazione Animation Children e sarà possibile intrattenersi per un piccolo aperitivo offerto dalla Pasticceria Pannamore. La partecipazione all'evento è completamente gratuita ed è aperta a tutti.

Durante la serata sarà possibile acquistare delle bottiglie di vino dell'azienda Del Casale e parte del ricavato sarà devoluto all'Associazione Ricoclaun di Vasto, per regalare un sorriso a chi è in situazioni di difficoltà.