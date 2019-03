Davanti ad un buon numero di spettatori la Pallamano Vasto di mister Bevilacqua ha la meglio sull’ASD Pallamano Camerano per 34 - 15.



La partita è senza storia: già dai primi minuti i padroni di casa mettono in campo una grinta vista sinora in poche occasioni, distanziando i marchigiani di una decina di gol. Mattatori Andrea Di Casoli e Nicolas Ruffilli. Il primo tempo finisce così 19 - 9.

Nella seconda frazione, con la vittoria praticamente ipotecata, c'è spazio anche per qualche soddisfazione personale: le ottime parate di Armando Gaggini, i primi gol in carriera dell'ala Fabio Masci (2) e le buone prestazioni dei pivot Francesco Arditelli, Robert Boros e del terzino Mirko Di Tullio.



Ottimo anche il ritorno in campo, condito con uno splendido gol, del terzino Giuseppe Belfiore dopo un mese d'infortunio (curioso che con lui in campo i vastesi non abbiano mai perso).

Ora capitan Bevilacqua e compagni torneranno in campo il 20 dicembre a Teramo, ultima partita prima della partita sosta natalizia.

Pallamano Vasto:

Gaggini A. , Bevilacqua C. (K) (5), Ruffilli Nicolas (7), Verardi L. (3), Di Casoli A. (10), Murgui S (1), Masci F. (2), Arditelli F., Boros R., Bevilacqua D., Rosati I.(2), Belfiore G. (1), Bozzelli G., Di Tullio M. (3).

Mister: Bevilacqua M.

Dirigente: Maccione M.

Medico: Ulacco D.

ASD Pallamano Camerano:

Bilò O., Fabiani G. (6), Guerrero J., Baldoni L. (8), Amoroso A., Marinelli T., Bilò M., Carnevalini M. (1).

Mister: Cardogna M.

Dirigente: Fabiani M.







Ufficio stampa Pallamano Vasto