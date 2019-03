Il Vasto Rugby spreca troppo e getta al vento la possibilità di cogliere la prima vittoria stagionale. Gli Arciglioni sono stati sconfitti domenica 7 dicembre per 17-22 in casa dal Capistrello nel match valido per la sesta giornata del girone abruzzese di serie C2.

Nelle battute iniziali, un errore in fase difensiva ha spianato la strada al XV ospite, bravo ad approfittare dell’ingenuità biancorossa e a segnare la prima meta del match. La reazione degli Arciglioni però è stata evidente. Con un calcio piazzato di Bibbò, il XV di casa ha accorciato le distanze sul 3-7. Poco dopo, su un altro piazzato terminato sul palo, Di Filippo ha sfiorato una meta che sembrava fatta. I padroni di casa hanno dominato il gioco durante la prima frazione, fallendo però tutte le occasioni per segnare.

A inizio ripresa invece il Capistrello ha sfruttato subito la chance per segnare di nuovo, andando in meta col proprio capitano. A quel punto gli Arciglioni sono calati, forse più nel morale che sul piano atletico. I marsicani ne hanno approfittando e con un paio di giocate al piede hanno messo in crisi la difesa vastese. Sono nate così la terza e la quarta meta dei gialloblù.

Solo gli ultimi dieci minuti hanno visto un Vasto finalmente incisivo. La squadra di casa ha segnato prima col pilone Talone (terza marcatura personale in campionato) e all’ultimo minuto con una meta tecnica, decretata dall’arbitro per i continui falli in mischia ordinata del Capistrello. Due trasformazioni del giovane Csoka hanno portato quindi gli Arciglioni a chiudere sul 17-22, punteggio che consente loro di ottenere in classifica un punto di bonus difensivo per sconfitta con meno di otto lunghezze di scarto.