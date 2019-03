Vittoria in una sfida speciale per la Vastese calcio a 5 nel campionato di serie D. I biancorossi ieri hanno giocato la prima delle due sfide contro la Libertas Stanazzo, squadra formata dai detenuti della casa circondariale di Lanciano che quest'anno partecipa al campionato federale nell'ottica del progetto di rieducazione che vede la collaborazione dell'amministrazione penitenziaria e la Lega nazionale dilettanti. Per gli ovvi motivi legati alla detenzione i giocatori della Libertas devono disputare tutte le sfide di campionato "in casa" e così, Scafetta e compagni, dopo le necessarie pratiche burocratiche per l'ingresso nella struttura, sono stati accompagnati dagli agenti di vigilanza sul campo di gioco in terra battuta e le linee in gesso. Situazione certamente poco "usuale" per il calcio a 5 ma che i ragazzi di mister Porfirio hanno affrontato con grande spirito di sportività.

La sfida è stata intensa con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Dopo una fase di studio è il solito Mileno a sbloccare la partita direttamente su calcio di punizione. Poi, però, è la Libertas Stanazzo a trovare la rete del pari e poi addirittura del vantaggio, grazie ad una palla alta spizzicata dal pivot di casa. Neanche il tempo di riprendere il gioco ed ecco che i biancorossi trovano il pari con un delizioso colpo di tacco di bomber Mileno con palla ricevuta dalla fascia da Scafetta. Ancora due minuti ed è Valentini che porta in vantaggio la Vastese per il 3-2 con cui si chiude il primo tempo.

La Vastese non si accontenta del minimo vantaggio e inizia la ripresa con la pressione sugli uomini della Stanazzo riuscendo a trovare due reti con Cocchini e ancora con Mileno: 5-2 al 45'. Un errore difensivo su scalatura errata della difesa biancorossa riporta i locali in gioco ma ancora Cocchinine Mileno riportano avanti la Vastese e a nulla serve la quarta rete di Fiorillo Salvatore junior, classe 1983 (detto Totò con un passato nelle giovanili dell'Empoli e in C2). Nel carcere di Lanciano la Vastese vince 8-4.

Quella contro la Libertas è stata l'ultima partita di Sante Mileno con la maglia biancorossa. Il bomber vastese è già da tempo nel mirino di squadre di C2 e in settimana sarà formalizzato il suo trasferimento. Sarà una perdita importante per mister Porfirio che in avanti resta con il solo bomber Cocchini e spera di poter beneficiare di qualche movimento di mercato in entrata.