Alla vigilia la trasferta dell'Audax Palmoli in casa della Roma Calcio femminile si presentava come impossibile e il risultato ha confermato le previsioni. Le Panthers tornano dalla capitale con una sconfitta per 4-0 che punisce oltremisura le ragazze di mister Di Santo che, per almeno 30 minuti, sono riuscite a giocare alla pari con le forti avversarie, nonostante le assenze di Maria Paola Marino, squalificata, e Di Ninni, tenuta precauzionalmente a riposo viste le sue condizioni fisiche non perfette.

Le padrone di casa riescono a trovare il doppio vantaggio a metà della prima frazione di gioco, grazie alle reti di Ceccarelli e Novelli. Le altre due reti arrivano nella ripresa e portano le firme di Ceccarelli (doppietta per lei) e Vukcevic. Nonostante la sconfitta mister Di Santo vede il bicchiere mezzo pieno. "Non sono queste le partite in cui abbiamo l'obbligo di vincere. Sono molto soddisfatto dell'impegno messo in campo dalle ragazze. Se ce la giochiamo con squadre di questa levatura vuol dire che l'obiettivo salvezza è ampiamente alla nostra portata. Peccato solo per il risultato - commenta il tecnico dell'Audax - perchè è eccessivo, ma dopo i gol del primo tempo ci siamo disuniti". La squadra del presidente Nero resta comunque ampiamente in corsa per la salvezza. Domenica prossima al Cieri di Palmoli scontro diretto con il Real Marsico con Montelli e compagne che vorranno tornare a conquistare una vittoria che manca ormai da troppo tempo.

Roma Calcio femminile - Audax Palmoli 4-0

Roma: Casaroli, Simeone, Bevilacqua, Mancini, Lucci, Volpi, Lorè, Ceccarelli, Vukcevic, Proietti, Novelli E. Panchina: Felicella, Nita, Carosi, Novelli N., Topazio, Rossi, Narduzzi

Audax Palmoli: Altieri, Mancini (20' st Cicala), Savelli, Angelone (15' st Ricci), Montelli (23' st Marino Ma.), D'Angelo, Pelliccia, Pasciullo, Bolognese, Pastò, Cravero. Panchina: Berardini, Ferrelli, Di Ninni. Allenatore: Di Santo