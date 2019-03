Occasione persa per il Cupello che a Sulmona, contro l'ultima in classifica che in settimana ha ufficializzato alcuni nuovi acquisti, non riesce a vincere e deve accontentarsi del pareggio per 1-1. In avvio l’ex Pendenza prova subito a metterla dentro su calcio di punizione ma non ci riesce. Dopo tre minuti Quintiliani dalla distanza colpisce in pieno la traversa. Poi il Cupello passa in vantaggio con Avantaggiato servito da Antenucci.

Il Sulmona pareggia, su corner Civitareale insacca di testa. Nella ripresa Tucci manda fuori di poco, come Quintiliani qualche minuto dopo. Nei minuti conclusivi ci prova anche il Sulmona con Di Michele che manda sul fondo. Per il Sulmona è il terzo pareggio e arriva così il terzo punto in classifica.

Nel prossimo turno i ragazzi di mister Di Francesco ospiteranno l'Acqua&Sapone.

Il Vasto Marina di mister Giancarlo Rapino, cambiato dal mercato, perde 1-0 sul campo del Paterno capolista. Niente da fare per gli ospiti che sono alla ricerca di punti per mantenere la categoria. Nel prossimo turno i vastesi ospiteranno all'Aragona il Martinsicuro.

Si ferma anche il San Salvo battuto sul sintetico di Cupello 1-0 dalla Renato Curi Angolana. A decidere il match è stata la rete messa a segno dopo 8 minuti da Farindoli che, lasciato solo in area, raccoglie un calcio d'angolo e da due passi realizza il gol partita. Il San Salvo cerca subito di pervenire al pareggio ma il portiere nega il gol a Di Ruocco, Marinelli e D'Aulerio e la traversa respinge l'inzuccata di Felice. Nella ripresa il monologo non cambia e dopo la traversa di Marinelli e la respinta di Antenucci bloccata da Vitale con un probabile tocco di mano il direttore di gara, D'Amore di Sulmona, annulla un gol a Marinelli tra le proteste dei locali.

Il San Salvo tornerà in campo mercoledì alle ore 14,30 allo stadio Aragona di Vasto nella gara valevole l'accesso alla finale di Coppa Italia di Eccellenza. Per raggiungere la finale (sarebbe la prima nella storia per il San Salvo in Eccellenza) ai ragazzi di Gallicchio basta anche un pareggio. La squadra di Gallicchio è ora quarta in classifica e nel prossimo turno andrà a fare visita alla Torrese.

I risultati della 16° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Acqua&Sapone-Borrello 4-1

Capistrello-Torrese 2-0

Francavilla-Alba Adriatica 4-0

Martinsicuro-Montorio 3-1

Miglianico-Avezzano 1-2

Paterno-Vasto Marina 1-0

San Salvo-Renato Curi Angolana 0-1

Sulmona-Cupello 1-1

Vastese-Pineto 1-0

La classifica

Paterno 34

Francavilla 33

Avezzano 31

Pineto 30

San Salvo 29

Martinsicuro 27

Torrese 25

Capistrello 25

Renato Curi Angolana 25

Vastese 23

Miglianico 19

Montorio 19

Cupello 17

Acqua&Sapone 17

Alba Adriatica 15

Vasto Marina 15

Borrello 12

Sulmona 3

Il prossimo turno, domenica 14 dicembre, ore 14.30

Alba Adriatica-Miglianico

Avezzano-Vastese

Borrello-Francavilla

Cupello-Acqua&Sapone

Montorio-Capistrello

Pineto-Paterno

Renato Curi Angolana-Sulmona

Torrese-San Salvo

Vasto Marina-Martinsicuro