Prima Categoria, girone B. Il Casalbordino rallenta la marcia pareggiando 1-1 in casa contro la Marcianese, a segno per i giallorossi Loris Della Penna, vice capocannoniere del girone con 11 reti. Il Real San Giacomo di mister Salvatore Praino è sorprendente e dopo aver battuto la settimana scorsa la capolista, supera anche il Fresa, ora terzo, in trasferta per 2-1, confermandosi squadra ammazza grandi. In gol Praino su punizione per gli ospiti, Simone Di Santo su rigore per il pareggio dei padroni di casa e Fruguglietti. Il Palombaro passa 1-0 a Scerni ed è secondo a un punto di distanza dalla squadra di Carbonelli.

Lo Sporting San Salvo espugna 3-0 Paglieta fanalino di coda con doppietta di bomber Costantini e rete del nuovo acquisto D'Aulerio, i sansalvesi si posizionano nelle parti alte della classifica. Il Roccaspinalveti ha la meglio 3-2 davanti al proprio pubblico sul Guastameroli con la doppietta di Simone Piccirilli e il gol di Carlo Pili, pareggiano 1-1 Monteodorisio e Trigno Celenza, botta e risposta nella ripresa, prima per i locali D'Amelio su rigore, replica un minuto dopo Di Pardo.

Il Real Montazzoli supera a domicilio 2-0 la Spal Lanciano. Brutta sconfitta per l'Incoronata che nello scontro salvezza sul campo della Casolana perde 2-1, a segno Rispoli su rigore, Capuzzi e Della Penna per i vastesi nel finale del primo tempo. La squadra di mister Mucci resta al penultimo posto con 9 punti, in attesa di recuperare i vari infortunati serve un'immediata inversione di marcia già dal prossimo turno in casa contro il Monteodorisio.



I risultati della 12° giornata del campionato di Prima Categoria, girone B

Casalbordino-Marcianese 1-1

Casolana-Incoronata 2-1

Fresa-Real San Giacomo 1-2

Monteodorisio-Trigno Celenza 1-1

Paglieta-Sporting San Salvo 0-3

Roccaspinalveti-Guastameroli 3-2

Scerni-Palombaro 0-1

Spal Lanciano-Real Montazzoli 0-2

La classifica

Casalbordino 26

Palombaro 25

Fresa 22

Real Montazzoli 22

Marcianese 19

Sporting San Salvo 17

Spal Lanciano 17

Guastameroli 17

Trigno Celenza 16

Monteodorisio 16

Roccaspinalveti 15



Real San Giacomo 14

Scerni 13

Casolana 12

Incoronata 9

Paglieta 7

Il prossimo turno, domenica 14 dicembre, ore 14.30

Guastameroli-Spal Lanciano

Incoronata-Monteodorisio

Marcianese-Fresa

Palombaro-Roccaspinalveti

Real Montazzoli-Casalbordino

Real San Giacomo-Paglieta

Sporting San Salvo-Casolana

Trigno Celenza-Scerni

Seconda Categoria, girone G. Si interrompe a 11 la serie positiva, 11 vittorie, del Gs Montalfano che a Gissi perde 2-0 contro i padroni di casa che riducono la distanza in classifica a –6. Vanno a segno per la squadra di mister Cianciosi, Sultan e Argentieri. Il Gs però da qui al termine della stagione potrà contare su un nuovo bomber in organico: il corteggiatissimo Giuseppe Zara, attaccante classe 1993, che lo scorso anno in Prima Categoria, con la maglia dello United Cupello, ha messo a segno 24 reti in altrettanti incontri. Vanno via i "gemelli del gol" Luca Madonna e Domenico Ferrazzo.

Nell'altro anticipo di sabato il Piazzano travolge 5-1 il Fossacesia, il San Buono batte 2-0 il Castelfrentano con Argentieri e Pardi e resta al terzo posto, quarto il New Archi Perano che travolge 6-1 il Carunchio sempre più fanalino di coda. Il Mario Tano passa 2-1 sul campo del Real Montalfano, locali in rete con Ferrante, crolla l'Odorisiana 2-0 contro il Mario Turdò. A Villa Scorciosa il Real Porta Palazzo perde 4-0 ma al 70' la partita viene sospesa per impraticabilità del campo, quindi la garà dovrà essere rigiocata ripartendo dal primo minuto e soprattutto dallo 0-0.

I risultati della 12° giornata del campionato di Seconda Categoria, girone G

Gissi-Montalfano 2-0

Mario Turdò-Odorisiana 2-0

New Archi-Perano-Carunchio 6-1

Piazzano-Fossacesia 90 5-1

Real Montalfano-Mario Tano 1-2

San Buono-Castelfrentano 2-0

Villa Scorciosa-Real Porta Palazzo sospesa sul 4-0 al 70' per impraticabilità

La classifica

Gs Montalfano 33

Gissi 27

San Buono 26

New Archi Perano 20

Mario Tano 19

Real Montalfano 16

Odorisiana 15

Fossacesia 90 15

Piazzano 14

Mario Turdò 13

Real Porta Palazzo* 13

Villa Scorciosa* 9

Castelfrentano 8

Carunchio 3

(* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 14 dicembre, ore 14.30

Carunchio-San Buono

Castelfrentano-Mario Turdò

Fossacesia 90-Gissi

Mario Tano-Villa Scorciosa

Gs Montalfano-New Archi Perano

Odorisiana-Real Montalfano

Real Porta Palazzo-Piazzano

Terza Categoria Vasto. Il campionato ha una nuova capolista, è il Lentella che batte 3-1 lo Sporting Vasto, con Luigi Valentini, Domenico Desiderio e Giorgio Di Lallo, e approfitta dello stop del Real Carpineto Sinello 2-0 a Tufillo.

Il Guilmi batte 4-3 il Real Liscia in una partita ricca di gol. I padroni di casa passano in vantaggio su autogol ma poco prima dell'intervallo Marchione ribalta il risultato con una doppietta. Nella ripresa rigore per il Guilmi, espulsione del portiere Giampietro e pareggio, in pochi minuti i locali fanno altri due gol, uno è un'autorete, l'altro è di Perrucci, poi accorcia Masciotta su rigore.

A Casalanguida partita sospesa al 25' sul risultato di 1-1, si rigiocherà partendo dallo 0-0. Torna alla vittoria il Real Cupello che rifila un 4-1 alla Dinamo Roccaspinalveti con i gol di De Filippis, Di Florio, Idriss Antenucci e Marchesani, per gli ospiti realizza Piccirilli. Vittoria esterna per 1-0 del Pollutri sul campo dei Lupi Marini di Torino Di Sangro.

I risultati della 9° giornata del campionato di Terza Categoria Vasto

Casalanguida-Vasto Calcio sospesa al 25' sull'1-1

Guilmi-Real Liscia 4-3

Lentella-Sporting Vasto 3-1

Lupi Marini-Pollutri 0-1

Real Cupello-Dinamo Roccaspinalveti 4-1

Virtus Tufillo-Real Carpineto Sinello 2-0

Riposa: Sangiovannese

La classifica

Lentella 19



Real Carpineto Sinello 18

Sangiovannese 17

Virtus Tufillo 16

Casalanguida* 13

Dinamo Roccaspinalveti 12

Pollutri 11

Guilmi 10

Vasto Calcio* 10

Real Cupello 9

Lupi Marini 5

Sporting Vasto 4

Real Liscia 4

(* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 14 dicembre, ore 14.30

Dinamo Roccaspinalveti-Guilmi

Pollutri-Real Cupello

Real Carpineto Sinello-Casalanguida

Real Liscia-Sangiovannese

Sporting Vasto-Virtus Tufillo

Vasto Calcio-Lupi Marini

Riposa: Lentella