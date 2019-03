"C'è una novità nelle vetrine del centro di Vasto in questi giorni. Tante stelle, tutte diverse, che sono state realizzate dalle scuole pubbliche, private e paritarie di Vasto. Sono le stelline della solidarietà. Domenica 14 dicembre l'evento è in piazza, tra i portici di corso Italia, piazza Rossetti e le sale ddi Palazzo d'Avalos". Lo annuncia Marco Corvino, presidente di Vasto in centro, il consorzio che raggruppa una settantina di commercianti della città antica.

"L'evento Le stelline della solidarietà con un sorriso sotto l'albero è promosso dall’associazione di volontariato Ricoclaun, dall’associazione culturale Officina in fermento in collaborazione con l’amministrazione comunale di Vasto, con il consorzio Vasto in centro e la Confesercenti di Vasto.

Il programma è ampio: bancarelle della solidarietà sotto i portici di corso Italia, promosse da varie associazioni di volontariato, scuole, parrocchie; nella Sala Colonna del d'Avalos ci saranno le bancarelle della scuola primaria Spataro dell'Istituto comprensivo numero 2, le scuole dell'infanzia e primarie della Direzione didattica di Vasto, e la scuola La Stella; - nella sala Michelangelo le scuole private e paritarie: Il Mondo del bambino, Il Mondo che vorrei, Bimbolandia, Il Girotondo, L'Albero azzurro. Vicino a Palazzo d'Avalos la scuola Bianconiglio.

Associazioni, scuole, parrocchie avranno modo di esporre tanti oggetti, in cui la creatività e solidarietà si fondono insieme per finanziare importanti progetti per sostenere sia il territorio che paesi in via di sviluppo.

Per tutti un occasione per conoscersi, e magari acquistare qualche regalino di Natale con un grande valore simbolico: la solidarietà.

Ci saranno inoltre tanti giochi in piazza, tra cui la caccia al tesoro e una bella tombola tutti insieme in piazza, con tantissimi premi, promossi dalla Ricoclaun.

Sono previsti sia la mattina che il pomeriggio tanti laboratori per bambini, nella sala Michelangelo, proposti dalle scuole private–paritarie. Le iscrizioni ci si possono fare il giorno stesso.

Sarà posizionato poi un abete vero in piazza, che verrà decorato da tante stelline, tutte diverse, realizzate dalle scuole, con tanti messaggi di solidarietà.

Inoltre, in piazza Rossetti la mattina e il pomeriggio saranno allietate da tanti canti, promossi da corali, scuole, parrocchie. Alla Chiesa della Madonna Carmine si terrà il Concerto di Natale della Scuola civica musicale.

In piazza Rossetti vi aspetterà tutto il giorno il vero Babbo Natale con tante caramelle da distribuire ai bambini.

Insomma - commenta Corvino - la manifestazione di domenica 14 dicembre sarà una grande festa, in cui tutta la popolazione possa riscoprire il valore della comunità e della partecipazione, nel clima caldo e familiare del Natale, dove la solidarietà non ha colore, non ha religione né appartenenza.

Siamo certi che la collaborazione tra enti, associazioni, scuole, e la cittadinanza, creerà una sinergia speciale, che contribuirà a fare di quest’evento, un momento veramente unico per la nostra città".